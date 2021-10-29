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Here’s the Full List of Nominees For The Beatz Awards 2021
The Beatz Awards has announced nominees for the sixth edition of the event, as music producers, songwriters, mixing and mastering engineers, OAPs, video directors and a whole lot more are recognised for their contribution to the music industry in Nigeria. The newly renamed category, Don Jazzy New Discovery Producer winner will bag a whopping sum of 1 million Naira, thanks to the veteran producer.
Vying for the award are the fresh and talented professionals such as “Focus Dance” beat creator Ajimovoix Drums, London for Rema‘s “Soundgasm”, and Andre Vibez for Ladipoe‘s “Feeling” will make their debut. Also featured are Niphkeys for Naira Marley‘s “Koleyewon”, Mex Flairz for Joeboy‘s “Show Me”, Eskeez for Olamide‘s “Rock”, and Semzi Beatz for Laycon‘s on “Fall for Me”.
CEO of The Beatz Awards, Elijah John, stated that one of the sponsors, Pazino Homes and Gardens, will be awarding a landed property to the winner of the OAP OF THE YEAR category, adding that all nominees in the producer categories, mixing and mastering category will each receive a monetary reward of one hundred thousand Naira (N100, 000).
All COVID-19 protocols and rules will be duly observed at the event which is scheduled to hold on Sunday, November 28th 2021, at 5PM prompt.
To Vote, kindly visit the website: www.thebeatzawards.com/vote
Check out the full list of the nominees below.
1. AFRO POP PRODUCER OF THE YEAR
REXXIE – KOPOKE (KPK) – REXXIE FT. MOHBAD
KULLBOY – BIG THUG BOYS – AV
LONDON – BLOODY SAMARITAN -AYRA STARR
ANDRE VIBEZ – TOO CORRECT – CRAYON FT REMA
DUKTOR SETT – MYSELF – BASKETMOUTH FT. OXLADE & SHOW DEM CAMP
NIPHKEYS – KOLEYEWON – NAIRAMARLEY
KUKBEATZ – BOUNCE– RUGER
DOPE STICKS – CASH APP – BELLA SHMURDA
2. AFROBEATs PRODUCER OF THE YEAR
P2J – RECKLESS – WIZKID
DJ COUBLON – FLEX – KIZZ DANIEL
REXXIE – OLE – TIWA SAVAGE FT NAIRA MARLEY
LUSSHBEATS – BANGA – D’BANJ
SB– WORLD – BELLA SHMURDA
CRACKERMALLO – DANGEROUS LOVE – TIWA SAGAVE
P.PRIIME – ANOTI – WIZKID
3. AFRO R&B PRODUCER OF THE YEAR
DUKTOR SETT – RIDE OR DIE – BASKETMOUTH
LOUDDAA – AWAY – AYRA STARR
DEEYASSO / BIEDERMANN – RUNNING TO YOU – CHIKE FT SIMI
SPAX – DAMAGES – TEMS
NAPJI AND MAGIC BOI – JOWO – DAVIDO
MR KLEBB – EARLY MOMO – VECTOR FT GOOD GIRL LA
MICHAEL SEGUN AJAYI (MYSTRO) – SOMEBODY’S SON – TIWA SAVAGE
LEGENDURYBEATZ & P2J– ESSENCE – WIZKID FT TEMS
4. AFRO HIP-HOP PRODUCER OF THE YEAR
ANDRE VIBEZ – FEELING – LADIPOE FT BUJU
1DA BANTON – PRONTO – AJEBO HUSTLERS FT OMAHLAY
FINITO – WAGWAN – LAYCON
PHEELZ – CROWN OF CLAY – VECTOR FT MI ABAGA
SESS – OMO X 100 – REMINISCE FT OLAMIDE
DWILLSHARMONY – GOD BODY – LAYCON
SPAX– TYCOON – SHOW DEM CAMP
WILLIS – HIGHWAY – DJ KAYWISE FT. PHYNO
5. AFRO HIGHLIFE PRODUCER OF THE YEAR
MASTERKRAFT – DOINGS – FLAVOUR
DUKTOR SETT – DECEMBER – BASKETMOUTH
BLAISE BEATZ – ENJOY – TEKNO
REXXIE – ALL – REXXIE FT DAVIDO
TELZ – MON BEBE – PATORANKING
XTOFA (D BEATCHEF) – BEER PALOUR DISCUSSION – FLAVOUR
KRIZBEATZ – YOYOYO – YEMI ALADE
6. AFRO SOUL PRODUCER OF THE YEAR
PHEELZ – DREAMER – FIREBOY
JOHNNY DRILLE – BAD DANCER – JOHNNY DRILLE
DEEYASSO – RISING SUN – RIC HASSANI
DJ ROMBEE – PROMISE – NINIOLA
TYPE A, SIZZLE PRO – DOWN FOR YOU – ARAMIDE
7. AFRO DANCEHALL PRODUCER OF THE YEAR
E-KELLY – PRETTY GIRL – ADEKUNLE GOLD FT PATORANKING
TYPE A– BLING – BLAQBONEZ
TELZ – ABULE – PATORANKING
LONDON – SOUNDGASM – REMA
TEMPOE – GODLY – OMAH LAY
CHOPSTICK – KILOMETER – BURNA BOY
AJIMOVOIX DRUMS – FOCUS DANCE
NIPHKEYS – FEEL GOOD – MOHBAD
8. AFRO GOSPEL PRODUCER OF THE YEAR
NATHANIEL BASSEY AND EMMANUEL UZOZIE (JUZZY PRO)– OLORUN AGBAYI –
NATHANIEL BASSEY
SMJ – IYANU A SHELE – TIM GODFREY FT. DADDY E.A ADEBOYE AND TOPE ALABI
PASSWORD – CONGRATULATIONS – ADA EHI FT BUCHI
J. MOSES – MY STYLE – TESTIMONY JAGA
ISRAEL DAMMY – AMAZING GOD – MERCY CHINWO
EEZEE TEE – KO S’OBA BIRE – CHIDINMA
9. PRODUCER OF THE YEAR
TELZ – ABULE – PATORANKING
REXXIE – KPK – REXXIE FT. MOHBAD
DUKTOR SETT – MYSELF – BASKETMOUTH FT. OXLADE
BLAISE BEATZ – SINNER – ADEKUNLE
LONDON – SOUNDGASM – REMA
SPAX – DAMAGES – TEMS
ANDRE VIBEZ – FEELING – LADIPOE FT BUJU
NIPHKEYS – – FEEL GOOD – MOHBAD
10. MIXING & MASTERING ENGINEER OF THE YEAR
BENIE MACAULAY – SERE – DJ SPINALL FT. FIREBOY & 6LACK
TIMI JAY – FEEL GOOD – MOHBAD
SWAPS – BOUNCE – RUGER
STG – KILOMETRE – BURNA BOY
OXYGEN MIX – SHOW ME – JOE BOY
XTRAORDINAIRE – HIGHWAY – DJ KAYWISE FT. PHYNO
11. MUSIC VIDEO DIRECTOR OF THE YEAR
DINDU – BIG THUG BOYS – AV
DAMMY TWITCH – FOR YOU – TENI
ALIEN VISUALS – FLEX – KIZZ DANIEL
CAPITAL DREAM PICTURES – ROCK – OLAMIDE
PINKLINE FILM – RUNNING – CHIKE
OLU THE WAVE – CROWN OF CLAY – VECTOR, MI FT. PHEELZ
TG OMORI – BLING – BLAQBONES
LOUPS GAROU FILMS – MYSTERY GIRL – KEWA ONI AND SEUN OPABISI
12. CHOREOGRAPHER OF THE YEAR
LOVETTE OTEGBOLA
CHAKRAPINK (UKALINA CELINE OPUWARI)
GGB (GIRLS GOT BOLD)
DON FLEXX
JESSE BANKSZ
13. SONGWRITER OF THE YEAR
TEMS – DAMAGE
ADEKUNLE GOLD – SINNER
JOHNNY DRILLE – BAD DANCER – JOHNNY DRILLE
FIREBOY – DREAMER – FIREBOY
RUGER – BOUNCE– RUGER
TIWA SAVAGE – SOMEBODY’S SON – TIWA SAVAGE FT. BRANDY
LAYCON – GOD BODY – LAYCON
14. DON JAZZY NEW DISCOVERY PRODUCER OF THE YEAR
MEX FLAIRZ – SHOW ME – JOEBOY
SEMZI BEATZ – FALL FOR ME – LAYCON
ESKEEZ – ROCK – OLAMIDE
ANDRE VIBEZ – FEELINGS – LADIPOE
MR. KLEBB – EARLY MOMO – VECTOR FT. GOOD GIRL LA
AJIMOVOIX DRUMS – FOCUS DANCE
NIPHKEYS – KOLEYEWON – NAIRA MARLEY
LONDON – BLOODY SAMARITAN -AYRA STARR
15. MALE DJ OF THE YEAR
DJ SPINALL
DJ KAYWISE
DJ NEPTUNE
DJ BIG N
DJ CONSEQUENCE
16. FEMALE DJ OF THE YEAR
DJ NANA
DJ LAMBO
DJ CUPPY
DJ BARBIE
DJTGARBS
YIN
17. ENTERTAINMENT TV STATION AWARD (TERRESTRIAL) OF THE YEAR
STV
TVC
ONTV
GALAXYTV
AIT
NTA
18. ENTERTAINMENT TV STATION AWARD (CABLE) OF THE YEAR
HIP TV
SOUNDCITY
MTVBASE
TRACENAIJA
WAPTV
NIGEZIE TV
19. RADIO STATION OF THE YEAR
COOL 96.9FM
SOUNDCITY 98.5FM
THEBEAT 99.9FM
MAX 102.3FM
WAZOBIA 95.1FM
RHYTHM 93.7FM
INSPIRATION 92.3 FM
20. OAP OF THE YEAR
MOET ABEBE – SOUNDCITY 98.5FM
DO2TUN – COOL 96.9FM
YAW – WAZOBIA 95.1FM
TOOLZ – THEBEAT 99.9FM
KOLADE DOMINATE OLOWU – INSPIRATION 92.3 FM
QUINCY JONZE – RHYTHM 93.7FM
REAL SKILLZ – MAX 102.3FM
21. ARTIST MANAGER OF THE YEAR
ASA ASIKA – DAVIDO
SEYI AWOGA – NAIRA MARLEY
ESTHER TOSIN ADEKEYE (CUTE KIMANI) – FIRBOYDML
SEAN OKEKE – REMA
BOSE OGULU – BURNABOY
MUYIWA AWONIYI – TEMS
ALEXANDER OKEKE – OLAMIDE
22. RECORD LABEL OF THE YEAR
DMW
STARBOY
SPACESHIP
MAVIN
YBNL
MARLIANS
23. BLOG OF THE YEAR
LINDA IKEJI’S BLOG
OLORISUPERGAL
BELLANAIJA
INSTABLOG
YABALEFTONLINE
YNAIJA
LEGIT. NG
24. ONLINE MUSIC PLATFORM OF THE YEAR
TOOXCLUSIVE
NAIJALOADED
NOTJUSTOK
9JAFLAVER
AKPRAISE
25. MUSIC STREAMING PLATFORM OF THE YEAR
APPLE MUSIC
DEEZER
SPOTIFY NIGERIA
UDUX
BOOMPLAY
AUDIOMACK