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Tems and Burna Boy nominated for 2022 BET Hip Hop Awards

Published

2 hours ago

 on

The nominations for the 2022 BET Hip Hop Awards have arrived, and Tems, Burna Boy, Drake, Lizzo, Kanye West, Cardi B, Megan Thee Stallion, and Kendrick Lamar are all up for different awards.

The 17th edition, recognising the previous year in hip hop music across 17 categories chosen by a voting academy of distinguished music industry professionals, will be hosted by Grammy-nominated recording artist, actor, and media personality Fat Joe.

According to BET, it will take place at the Cobb Energy Performing Arts Centre in Atlanta, GA, on Friday, September 30, and will premiere on Tuesday, October 4, 2022, on BET.

Nigerian superstar Tems received three nominations for her contribution to Future‘s single “Wait For U.” Burna Boy was nominated for video director of the year for his work on the smash single “Last Last.”

Drake had 14 nominations in categories such as Lyricist of the Year, Hip Hop Album of the Year, and Best Live Performer. Kanye West earned 10 nominations, including Hip Hop Artist of the Year, while Kendrick Lamar received 9 nominations overall. Other nominees this year include Future, who received 8 nominations, as well as Baby Keem, Cardi B, and J. Cole had 6 nods respectively.

Photo Credit: Joshua Malcolm (@josh_snaps)

See the list below:

BEST HIP HOP VIDEO

“D.M.B.” – ASAP ROCKY
“FAMILY TIES” – BABY KEEM & KENDRICK LAMAR
“GOOD LOVE” – CITY GIRLS FEAT. USHER
“HOT SHIT” – CARDI B, KANYE WEST & LIL DURK
“LONDON” – BIA & J. COLE
“WAIT FOR U” – FUTURE FEAT. DRAKE & TEMS
“WAY 2 SEXY” – DRAKE FEAT. FUTURE & YOUNG THUG

BEST COLLABORATION

“FAMILY TIES” – BABY KEEM & KENDRICK LAMAR
“GOOD LOVE” – CITY GIRLS FEAT. USHER
“HOT SHIT” – CARDI B, KANYE WEST & LIL DURK
“JIMMY COOKS” – DRAKE FEAT. 21 SAVAGE
“JOHNNY P’S CADDY” – BENNY THE BUTCHER & J. COLE
“WAIT FOR U” – FUTURE FEAT. DRAKE & TEMS
“WAY 2 SEXY” – DRAKE FEAT. FUTURE & YOUNG THUG

BEST DUO OR GROUP

42 DUGG & EST GEE
BIG SEAN & HIT-BOY
BIRDMAN & YOUNGBOY NEVER BROKE AGAIN
BLXST & BINO RIDEAUX
DABABY & YOUNGBOY NEVER BROKE AGAIN
EARTHGANG
STYLES P & HAVOC

BEST LIVE PERFORMER

CARDI B
DOJA CAT
DRAKE
J. COLE
KANYE WEST
KENDRICK LAMAR
TYLER, THE CREATOR

LYRICIST OF THE YEAR

BABY KEEM
BENNY THE BUTCHER
DRAKE
J. COLE
JACK HARLOW
JAY-Z
KENDRICK LAMAR

VIDEO DIRECTOR OF THE YEAR

BENNY BOOM
BURNA BOY
COLE BENNETT
COLIN TILLEY
DIRECTOR X
KENDRICK LAMAR & DAVE FREE
TEYANA TAYLOR

SONG OF THE YEAR

“BIG ENERGY” – LATTO
“F.N.F. (LET’S GO)” – HITKIDD & GLORILLA
“FIRST CLASS” – JACK HARLOW
“HOT SHIT” – CARDI B, KANYE WEST & LIL DURK
“SUPER GREMLIN” – KODAK BLACK
“WAIT FOR U” – FUTURE- FEAT. DRAKE & TEMS
“WAY 2 SEXY” – DRAKE FEAT. FUTURE & YOUNG THUG

HIP HOP ALBUM OF THE YEAR

“777” – LATTO
“CERTIFIED LOVER BOY” – DRAKE
“DONDA” – KANYE WEST
“I NEVER LIKED YOU” – FUTURE
“IT’S ALMOST DRY” – PUSHA T
“KING’S DISEASE II” – NAS
“MR. MORALE & THE BIG STEPPERS” – KENDRICK LAMAR

HIP HOP ARTIST OF THE YEAR

CARDI B
DOJA CAT
DRAKE
FUTURE
KANYE WEST
KENDRICK LAMAR
MEGAN THEE STALLION

PRODUCER OF THE YEAR

ATL JACOB
BABY KEEM
HIT-BOY
HITMAKA
KANYE WEST
METRO BOOMIN
PHARRELL WILLIAMS

BEST BREAKTHROUGH HIP HOP ARTIST

BABY KEEM
BLXST
DOECHII
FIVIO FOREIGN
GLORILLA
NARDO WICK
SAUCY SANTANA

DJ OF THE YEAR

D-NICE
DJ CASSIDY
DJ DRAMA
DJ KAY SLAY
DJ PREMIER
KAYTRANADA
MUSTARD
NYLA SYMONE
LA LEAKERS: DJ SOURMILK AND JUSTIN INCREDIBLE

BEST HIP HOP PLATFORM

BIG BOY’S NEIGHBORHOOD
BREAKFAST CLUB
CARESHA PLEASE
COMPLEX
DRINK CHAMPS
HIPHOP DX
MILLION DOLLAZ WORTH OF GAME
NPR TINY DESK
VERZUZ

HUSTLER OF THE YEAR

50 CENT
CARDI B
DJ KHALED
DRAKE
JAY-Z
KANYE WEST
MEGAN THEE STALLION

SWEET 16: BEST FEATURED VERSE

DRAKE – “CHURCHILL DOWNS” (JACK HARLOW FEAT. DRAKE)
J. COLE – “POKE IT OUT” (WALE FEAT. J. COLE)
J. COLE – “LONDON” (BIA & J. COLE)
LIL BABY – “GIRLS WANT GIRLS” (DRAKE FEAT. LIL BABY)
KANYE WEST – “CITY OF GODS” (FIVIO FOREIGN, KANYE WEST & ALICIA KEYS)
DRAKE – “WAIT FOR U” (FUTURE FEAT. DRAKE & TEMS)
JADAKISS – “BLACK ILLUMANTI” (FREDDIE GIBBS FEAT. JADAKISS)

IMPACT TRACK

“ABOUT DAMN TIME” – LIZZO
“CITY OF GODS” – FIVIO FOREIGN, KANYE WEST & ALICIA KEYS
“FAMILY TIES” – BABY KEEM & KENDRICK LAMAR
“NOBODY” – NAS FEAT. MS. LAURYN HILL

BEST INTERNATIONAL FLOW

BENJAMIN EPPS (FRANCE)
BLACK SHERIF (GHANA)
BLXCKIE (SOUTH AFRICA)
CENTRAL CEE (UK)
HAVIAH MIGHTY (CANADA)
KNUCKS (UK)
LE JUIICE (FRANCE)
NADIA NAKAI (ZIMBABWE)
TASHA & TRACIE (BRAZIL)

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