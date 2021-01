In this video, Kenyan Afro-pop band Sauti Sol deliver a virtual live performance of their new album “Midnight Train“.

Let the music stars serenade you with songs like “Midnight Train“, “Brighter Day“, “Live And Die In Afrika“, “Insecure“, “Feel My Love“, “Short N Sweet“, “Sober“, “Kuliko Jana“, “Melanin“, “Wake Up“, “My Everything“, “Nenda Lote“, “Suzanna“, “Disso Matanga“, “Rhumba Japani” and “Set Me Free“.

Enjoy!