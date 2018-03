Looking for Great Deals on New Furniture? Shop the Bedmate Furniture Family Collection from N29,000 | Valid until April 7th

This Easter, Bedmate Furniture has something special for you. From now until April 7th, you can shop the family collection for just N29,000!

All you have to do is go to www.bedmatefurniture.com.ng or walk into any of these retail outlets:

Head Office:

Adebola House: 2nd Floor, NO.38, Opebi Road, Ikeja Lagos

Tel: 01 454 0929, 0703 866 6677, 0813 848 6888.

Ikeja Showroom

3rd Floor, No. 18 Mobolaji Bank-Anthony Street, Ikeja Lagos

Tel: 01 454 4796, 0814 166 9495, 0814 166 9490.

Ikeja Shopping Mall, L7C

Awolowo way Alausa, Ikeja, Lagos

Tel: 0906 789 1069, 0814 583 2791.

Lekki Showroom

KM17, Igbo-Efon by Ineh-Mic Close, 5th Roundabout, Lekki Epe, Expressway, Lagos

Tel: 0806 747 7109, 0810 205 1680.

Abuja Showroom

Ceddi Plaza: 2nd Floor ,Plot 264,Tafawa Balewa Way,CBD,Abuja.

Tel: 0905 676 0888, 0803 568 7372, 0803 474 7211

Port Harcourt Showroom I

Manuchim Chamber:

2nd Floor , No 171D, GRA Junction, Aba Road, Port Harcourt

Tel: 0908 023 1888, 0817 021 5829, 0808 108 0371

Port Harcourt Showroom II

Ground Floor, No. 18/20, Leventis Bus Stop, Aba Road, Port Harcourt

Tel: 0908 023 5888, 0806 080 4271, 0902 021 6758.

Port Harcourt Showroom III

No. 29 Stadium Road, Port Harcourt

Tel: 0705 879 0007

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Sponsored Content