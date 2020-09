Tiwa Savage, Burna Boy, DJ Cuppy Nominated for AFRIMMA 2020 | See the Full List

The list of nominees for the 7th Edition of the 2020 edition of the Africa Muzik Magazine Awards & Music Festival (AFRIMMA) has been released. AFRIMMA is an award show celebrating the beauty of African music and artistry. The award show will honour some of Africa’s top music artistes, producers and cultural influencers.

Tiwa Savage, Mercy Chinwo, Tim Godfrey, Burna Boy, Diamond Platnumz, Aya Nakamura, Soraia Ramos, Davido, Master KG, Adekunle Gold, Simi, Rema all earned nominations.

This year’s awards will be held virtually, on Sunday, November 15, 2020, and it is themed ‘Destination Africa’.

Go to www.afrimma.com now to vote for your favourite artists. With some of Africa’s best acts on its nominees’ list, we can’t wait to find out who goes home with the coveted awards.

See the full list of nominees below:

Best Male West Africa

Adekunle Gold – Nigeria

Sidiki Diabate – Mali

Davido – Nigeria

KiDi – Ghana

Burna Boy – Nigeria

Kuami Eugene – Ghana

Rema – Nigeria

Ariel Sheney – Ivory Coast

Wally Seck – Senegal

Fireboy – Nigeria

Best Female West Africa

Josey – Ivory Coast

Tiwa Savage – Nigeria

Zeynab – Benin

Yemi Alade – Nigeria

Yasmine- Guinea Bissau

Dior Mbaye – Senegal

Adina – Ghana

Teni – Nigeria

Aya Nakamura – Mali

Simi – Nigeria

Best Male East Africa

Eddy Kenzo – Uganda

Diamond Platnumz – Tanzania

Harmonize – Tanzania

The Ben – Rwanda

Khaligraph Jones – Kenya

Gildo Kassa – Ethiopia

Mbosso – Tanzania

Rayvanny – Tanzania

Ali Kiba- Tanzania

Otile Brown – Kenya

Best Female East Africa

Nadia Mukami – Kenya

Vimka – Uganda

Zuchu – Tanzania

Maua Sama – Tanzania

Rosa Ree – Tanzania

Akothee – Kenya

Nandy – Tanzania

Sheebah Karungi – Uganda

Fena Gitu (FenaMenal) – Kenya

Tanasha Donna – Kenya

Best Male Central Africa

Gaz Mawete – Congo

Matias Damiaso – Angola

Ninho – Congo

Anselmo Ralph – Angola

Innos’ B – Congo

TayC – Cameroon

Fally Ipupa – Congo

Dadju – Congo

C4 Pedro – Angola

BM – Congo

Best Female Central Africa

Reniss – Cameroon

Shan’L – Gabon

Daphne – Cameroon

Mayra Andrade – Cape Verde

Eva RapDiva – Angola

Liloca – Mozambique

Soraia Ramos – Cape Verde

Charlotte Dipanda – Cameroun

Edmazia – Angola

Blanche Bailly – Cameroun

Best Male Southern Africa

Black Coffee – South Africa

Slap Dee – Zambia

Cassper Nyovest – South Africa

Master KG – South Africa

Jah Prayzah – Zimbabwe

Vee Mampeezy – Botswana

Shyn – Madagascar

Tshego- South Africa

Tha Dogg – Namibia

Yanga Chief – South Africa

Best Female Southern Africa

Shasha – Zimbabwe

Sho Madjozi – South Africa

Ammara Brown – Zimbabwe

Busiswa – South Africa

Shashl – Zimbabwe

Ami Faku – South Africa

Sally BossMadam – Namibia

Azana – South Africa

Gemma Griffiths – Zimbabwe

Elaine – South Africa

Best African Group

Sauti Sol – Kenya

Toofan – Togo

Navy Kenzo – Tanzania

Forca Suprema – Angola

Mi Casa- South Africa

4KEUS – Congo

Kiff No Beats – Ivory Coast

Moobers – Angola

Magic System – Cote d’Ivoire

Umu Obiligbo – Nigeria

Crossing Boundaries with Music Award

Burna Boy – Nigeria

Aya Nakamura – Mali/France

Dave – Nigeria/UK

J Hus – Gambia

Davido – Nigeria

Mr Eazi – Nigeria

French Montana – Morocco

Headie One – Ghana/UK

S. Pri Noir – Guinea Bissau/France

NSG – Nigeria/Ghana/UK

Best Newcomer

Kofi Mole – Ghana

Fanicko – Benin

Omah Lay – Nigeria

Shasha – Zimbabwe

Mc One – Cote d’Ivoire

Edgar Domingos – Angola

J Derobie – Ghana

Ami Faku – South Africa

Zuchu – Tanzania

Oxlade – Nigeria

Artist of The Year

Burna Boy – Nigeria

Fally Ipupa – Congo

Davido – Nigeria

Diamond Platnumz – Tanzania

Sho Madjozi – South Africa

Wizkid – Nigeria

Aya Nakamura – Mali/France

Tiwa Savage – Nigeria

Toofan – Togo

Master KG – South Africa

Best Gospel

Mercy Chinwo – Nigeria

Joe Mettle – Ghana

Miguel Buila – Angola

Sinach – Nigeria

Icha Kavons – Congo

Winnie Mashaba – South Africa

Diana Hamilton – Ghana

DJ Kerozen – Ivory Coast

Benjamin Dube – South Africa

Tim Godfrey – Nigeria

Best Live Act

Flavour – Nigeria

Sauti Sol – Kenya

Stonebwoy – Ghana

Sidiki Diabate – Mali

Yemi Alade – Nigeria

Burna Boy – Nigeria

Diamond Platnumz – Tanzania

Fally Ipupa– Congo

C4 Pedro – Angola

Efya – Ghana

Best Female Rap Act

Eno Barony – Ghana

Nadia Nakai – South Africa

Moonaya – Senegal

Rosa Ree – Tanzania

Bombshell Grenade – Zambia

Muthoni Drummer Queen – Kenya

Askia – Cameroon

Candy Bleakz – Nigeria

Keko – Uganda

Rouge – South Africa

Best Male Rap Act

Falz – Nigeria

Sarkodie – Ghana

Moobers – Angola

Nasty C – South Africa

Tenor – Cameroon

Khaligraph Jones – Kenya

Manifest – Ghana

Medikal – Ghana

Yanga Chief – South Africa

Kiff No Beat- Cote d’Ivoire

Best Collaboration

Master KG feat. Burna Boy – “Jerusalema” Remix

Kabza feat. Wizkid & Burna Boy – “Sponono”

Ladipoe feat. Simi – “Know You”

Khaligraph Jones feat. Bien – “Yes Bana”

Beyonce feat. Shatta Wale – “King Already”

Dj Neptune feat. Mr Eazi &Joeboy – “Nobody”

Tanasha Donna feat. Mbosso – “La Vie”

Mz Vee feat. Yemi Alade – “ Come and See My Moda”

Sauti Sol feat. Soweto Gospel Group – “Brighter Days”

Innos B feat. Diamond Platnumz – “Yope Remix”

Song of The Year

Sauti Sol – “Suzanna”

Rema – “Woman”

Master KG – “Jerusalema”

Ali Kiba – “Dodo”

Burna Boy – “Anybody”

Young John feat. Naira Marley – “Mafo”

Medikal – “Omo Ada”

Kabza De Small feat. DJ Maphorisa – “Koko”

Sarkodie feat. Prince Bright – “Oofeetsu”

Diamond Platnumz – “Jeje”

Best Video Director

Justin Campos – South Africa

Dr Nkeng Stephens – Cameroon

Enos Olik – Kenya

TG Omori – Nigeria

David Duncan – Ghana

Sasha Vybz – Uganda

Director Kenny – Tanzania

Clarence Peters – Nigeria

Gyo Gyimah – Ghana

Patrick Elis – Nigeria

Best DJ Africa

DJ Spinall – Nigeria

DJ Black Coffee – South Africa

DJ Dollar – Senegal

DJ Lutonda – Angola

DJ Andy Josty – Ghana

DJ Neptune – Nigeria

DJ Cuppy– Nigeria

DJ ECool – Nigeria

DJ Malvado – Angola

DJ Moh Spice – Kenya

Best African DJ USA