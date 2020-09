Bukie of “The Kitchen Muse” is showing us how to make Baked Salmon Sauce on this new vlog.

Ingredients

125g Salmon Fillet

1 Tsp Black Pepper

1/2 Salt

1 Tbsp Mixed Herbs

1/4 Cup Oil

Tomato Mix

4 Large Tomatoes

2 Med Paprika Peppers

1 Med Onion

2 cloves of Garlic

Watch the vlog below: