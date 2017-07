Wizkid, Mr Eazi, Tekno, Runtown for Best African Act at Ghana Music Awards UK 2017

The final list for the 33 categories for the 2nd Annual Ghana Music Awards UK have been released with Nigerian acts Wizkid, Tekno, Runtown and Mr Eazi nominated alongside the Ugandan Eddy Kenzo for the “African Artiste of The Year”

The event which will take place in London on the 16th of September is the second of its kind and aims to shine the spotlight on Ghanaian musicians who excel in Ghana and the UK.

See all the nominees below:

AFRICAN ARTISTE OF THE YEAR.

Runtown

Tekno

Wizkid

Mr. Eazi

Eddy Kenzo

GOSPEL SONG OF THE YEAR.

Yewo Nyame A Yewo Adze – Nacee ft. Ernest Opoku Jr

Change Over – Mary Agyemang

Mewo Jesus – Mabel Okyere

My Soul says Yes – Sonnie Badu

Healing Stream – Jeshrun Okyere ft. Nathaniel Bassey

Agye Wo Nsem – Piesie Esther

GOSPEL ARTISTE OF THE YEAR

Joe Mettle

Mabel Okyere

Piesie Esther

Nacee

Sonnie Badu

Jeshrun Okyere

NEW ARTISTE OF THE YEAR

King Promise

Medikal

Adina

Ebony

Dem Tinz

BEST MUSIC VIDEO OF THE YEAR

Yewo Nyame A Yewo Adze – Nacee ft. Ernest Opoku Jr

Booze N Boobs – Guru ft. Roll

Pain Killer – Sarkodie ft. Runtown

Rapping Drums – Flowking Stone

Nyedzilo – Edem ft Reekado Banks

One Thing – Stonebwoy ft. Damaris

BEST GROUP OF THE YEAR

VVIP

R2Bees

Dobble

BEST RAPPER OF THE YEAR.

EL

Guru

Pope Skinny

Manifest

Yaa Pono

Flowking Stone

Sarkodie

Medikal

HIPLIFE SONG OF THE YEAR

Samba – Guru ft. Singlet

Club – Donzy ft. Sarkodie

Raw – Guru

Borkor Die – Criss Waddle

RNS (Rich Nigga Shit) – Sarkodie

HIGHLIFE SONG OF THE YEAR

Enko Den – Daddy Lumba

Frema – Nero X

Gwe – Bisa Kdei

Confessions – Kofi Kinaata

Beshiwo – Becca

Christy – Dobble

Brown Sugar – Kumi Guitar

Guy Guy – Nana Qwame

HIGHLIFE ARTISTE OF THE YEAR

Kumi Guitar

Bisa Kdei

Becca

Kofi Kinaata

Nero X

11.REGGAE/DANCEHALL SONG OF THE YEAR

People Dey – Stonebwoy

Prove Them Wrong – Shatta wale

Yonnah – Samini ft. Luther

Nwansina – Ras Kuuku ft. Luther

Poison – Ebony

Pain Them – Rudebwoy Ranking

REGGAE/DANCE HALL ARTISTE OF THE YEAR

Stonebwoy

Ras Kuuku

Samini

Ebony

Shatta wale

Rudebwoy Ranking

BEST COLLABORATION OF THE YEAR

Forever – Eazzy ft. Mr. Eazi

Yewo Nyame A Yewo Adze – Nacee ft. Ernest Opoku

Onaapo – Nacee ft. Dee Aja

Confirm RMX – Medikal ft. Sarkodie

Taking Over – Shatta Wale ft. Militants

My Baby – Magnom ft. Joey B

Poison – Ebony ft. Gatdoe

Pain Killer – Sarkodie ft. Runtown

Beshiwo – Becca ft. Bisa Kdei

ARTISTE OF THE YEAR

Shatta Wale

Kofi Kinaata

Sarkodie

EL

Stonebwoy

SONG OF THE YEAR

Taking Over – Shatta Wale ft. Militants

Confessions – Kofi Kinaata

Christy – Dobble

Time Aso – Sidney

Onaapo – Nacee ft. Dee Aja

HIPLIFE/HIP-POP ARTISTE OF THE YEAR

Criss Waddle

Guru

EL

Flowking Stone

Sarkodie

Medikal

M.anifest

HIP-HOP SONG OF THE YEAR

God MC – M.anifest

Trumpet – Sarkodie ft. Tee Flow, Medikal, Strongman, Koo Ntakra, Donzy & Pappy Kojo

Lalafalama – EL

Confirm RMX – Medikal ft. Sarkodie

Tension – Okyeame Kwame ft. Cabum, Medikal & Sister Deborah

Gold – Guru

AFRO POP SONG OF THE YEAR

Ayoo – Shatta Wale

Solo – Article Wan

Taking Over – Shatta Wale ft. Militants

Forever – Eazzy ft Mr. Eazi

MUSIC PRODUCER / ENGINEER OF THE YEAR

Kindee

Willis Beatz

Highly Spiritual

Nacee

Danny Beatz

GHANAIAN TRADITIONAL ARTISTE OF THE YEAR

Sherifa Gunu

Atongo Simba

Norlla Wiyaala

King Ayisoba

Wulomo

(UK BASED AWARD CATEGORIES)

UK BASED GOSPEL SONG OF THE YEAR

You Are The One – Minister Owura Jay

Boafo ne Awurade – Hannah A. Donkor

Land of God – Justice Odoi

It will come to Pass – Sarah Clark

Onyame Tumi Adi Nyinaa Ye – Comfort Amankwah

Se Nyame Nni Mua – Mama Cee

Alpha and Omega – Amankwah Tiah

Me nsa aka Me De3 – Theodora Gospel

Give Me You – P.K. Boadi

My Soul Says Yes – Sonnie Badu

UK BASED GOSPEL ALBUM OF THE YEAR

Sounds of Africa – Sonnie Badu

Land Of God – Justice Odoi

Second Chance – Ernest O. Kyeremanteng

Eden na menye ma wo – Amankwah Tiah

Genesis – Minister King Bricky Aboagye

You Are The One – Minister Owura Jay

Onyame tumi adenyinaa ye – Comfort Amankwah

Boafo Ne Awurade – Hannah A. Donkor

UK BASED GOSPEL ARTISTE OF THE YEAR

Hannah A. Donkor

Sonnie Badu

Minister Owura Jay

Amankwah Tiah

Comfort Amankwah

Justice Odoi

Minister King Bricky Aboagye

BEST UK BASED NEW GOSPEL ARTISTE OF THE YEAR

Manye Stone

Gertrude Forson

Minister Ike

Maame Serwaa

Hannah A. Donkor

Elder Ofori

Charlie Barnes

Nana Achia

Sarah Clark

Mama Comfort

Prophet Eliyahu Boateng

Yaw Boateng

Bishop Merry Frimpomaah

Alice Bee

BEST UK BASED GHANAIAN INTERNATIONAL ARTISTE

Stormzy

LD of 67 Group

Lethal Bizzle

Kwabs

Reggie N Bollie

Novelist

UK BASED AFROBEATS ARTISTE OF THE YEAR

Mista Silva

Eugy

Kwamz N Flava

Composers

Jaij Hollands

Atumpan

UK BASED AFROBEATS SONG OF THE YEAR

GB – Under Lover

Yxng Bane ft. Kojo Funds – Fine wine

Kojo Funds ft Abra Cadabra – Dun Talkin

Dun D – Badman

Atumpan – Let them say

UK BASED ARTISTE OF THE YEAR

Kojo Funds

Abra Cadabra

Mista Silva

Eugy

Atumpan

Juls

Dun D

UK BASED NEW GHANAIAN ARTISTE OF THE YEAR

Belly Squad

Niji

GB

NSG

Koffi Nyat

A.I.M

Jayo

UK BASED NEW DISCOVERY UNCOVERED ART OF THE YEAR

Lippy & K- hi Bangit

Tinkez

Under Rider

Geo Wellington

Ked 2 Besi

Akata Stone

UK BASED PRODUCER /ENGINEER

Composers

Kwamz

DJ Juls

Whoelsebutjuelz

Adeshyie Studios

Kingsbeatz

Hator Bros/Temaboyz

Black Kulcha Music

Team Salut

Jae 5

UK BASED GHANAIAN DJ OF THE YEAR

DJ Billy

DJ Sawa

DJ Bibi

DJ Snypa

DJ Fiifi

DJ P. Montana

DJ Invisible

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD

Mr. Dennis Tawiah – Akwaaba UK (UK)

Afro Moses – Musician (Ghana)