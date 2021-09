Lagos to Paris, Cape Town to New York, we’ve zigzagged the continent and the globe (via Instagram) and in no particular order, see our 10 most stylish looks of the past week.

Adut Akech

Toke Makinwa

Osas Ighodaro

Maps Maponyane

Anita Adetoye

Ini Edo

Achieng Agutu

Juliette Foxx

Amy Julliette Lefévre

Lisa Folawiyo