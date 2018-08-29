AMVCA2018: Refresh your Memory on the Nominees for 2018 Africa Magic Viewers’ Choice Awards!

It’s just 3 days to go before what could be described as the biggest award ceremony in Africa, the #AMVCA2018 airs live on TV.
The nominees were revealed on Saturday, 30 June by Ghanaian actress and TV presenter, Joselyn Dumas, and Nigerian comedian and actor, Bovi via a syndicated broadcast on all Africa Magic channels.
In case you missed it, see the categories and nominees below:
CATEGORY
NOMINEE
|BEST SHORT FILM OR ONLINE VIDEO
|THE HOUSEWIFE
|JAY FRANKLIN JITUBOH
|TOLU
|NADINE IBRAHIM
|PENANCE
|MICHAEL ‘AMA PSALMIST’ AKINROGUNDE
|LODGERS
|KENI OGUNLOLA
|TANWA.. THE CHILD WE WANTED
|ADENIKE ADEBAYO
|BEST DOCUMENTARY
|THE FLESH BUSINESS
|DENIS WANJOHI MAINA
|NIGHTFALL IN LAGOS
|JAMES AMUTA
|GOD’S WIVES
|BOLANLE OLUKANNI
|OMIDAN, STYLES DEFUNCT BY AYAWORANHO3D
|ADEREMI DAVIES
|CALABAR CARNIVAL: WHAT THE PEOPLE THINK
|OGHENEFEGO OFILI
|BEST INDIGENOUS LANGUAGE MOVIE OR TV SERIES – HAUSA
|MANSOOR
|ALI NUHU
|UMAR SANDA
|KAMAL S ALKALI
|DADIN KOWA SABON SALO
|AREWA24
|UWAR BARI
|HAMISU LAMIDO IYANTAMA
|RASHINSANI
|TIANA JOHNSON
|BEST INDIGENOUS LANGUAGE MOVIE OR TV SERIES – IGBO
|BOUND
|LILIAN AFEGBAI
|OFUOBI
|VICTOR IYKE
|UWA NA EME NTUGHARI
|TIANA JOHNSON
|OGE NKEM
|TIANA OBOYI JOHNSON
|EGO MALAYSIA
|IYOOH JAMES CHIDOZIE
|BEST INDIGENOUS LANGUAGE MOVIE OR TV SERIES – YORUBA
|ALAKITI
|ABIODUN JIMOH, JUMOKE ODETOLA
|ADABA
|ADEBAYO SALAMI
|ETIKO ONIGEDU
|FEMI ADEBAYO
|EGUN IRAN KINNI
|OYINDAMOLA AWOTIDEBE
|OSUN SENGESE
|IBIRONKE OJO
|BEST INDIGENOUS LANGUAGE MOVIE OR TV SERIES – SWAHILI
|SUPA MODO
|SARIKA HEMI LAKHANI
|T-JUNCTION
|AMIL ISSA SHIVJI
|KERU
|VICTOR GATONYE
|MKAZA MWANA
|TELLYRENCE WAYONGO
|PETU NA GARU
|SYLONE MALALO
|BEST MOVIE SOUTHERN AFRICA
|DESCENT
|AWAL ABDULFATAI
|THE ROAD TO SUNRISE
|SHEMU JOYAH
|SALUTE!
|PHILIPPE TALAVERA
|JOMAKO BLACK DEMOCRACY
|ABRAHAM KABWE
|NYASALAND
|JOYCE MHANGO CHAVULA
|BEST MOVIE EAST AFRICA
|18 HOURS
|PHOEBE RUGURU
|DEVIL’S CHEST
|HASSAN MAGEYE
|THE FORBIDDEN
|KIZITO SAMUEL SAVIOUR
|RAIN
|MATHEW & ELEANOR NABWISO
|BELLA
|MATT BISH
|BEST LIGHTING DESIGNER MOVIE OR TV SERIES
|TATU
|AKPE ODODORU, TUNDE AKINNIYI
|KADA RIVER
|GODWIN GATTA
|HIDDEN
|AGBO KELLY
|LOTANNA
|TOKA MCBAROR
|CHILDREN OF MUD
|SUNDAY OLALEKAN
|BEST OVERALL MOVIE
|POTATO POTAHTO
|SHIRLEY FRIMPONG-MANSO
|ALTER EGO
|MOSES INWANG/ESTHER EYIBIO
|18 HOURS
|PHOEBE RUGURU
|DEVIL’S CHEST
|HASSAN MAGEYE
|DESCENT
|AWAL ABDULFATAI
|THE ROAD TO SUNRISE
|SHEMU JOYAH
|BEST SUPPORTING ACTRESS IN A DRAMA (MOVIE/TV SERIES)
|TATU
|TOYIN ABRAHAM
|BANANA ISLAND GHOST
|DORCAS FAPSON
|TATU
|FUNLOLA AOFIYEBI-RAIMI
|BLACKROSE
|EBELE OKARO
|ISOKEN
|LYDIA FORSON
|ALTER EGO
|EMEM INWANG
|BEST WRITER (MOVIE/TV SERIES)
|IDEMUZA
|ALOAYE OMOAKE
|SOUL TIE
|KEHINDE JOSEPH
|IDAHOSA TRAILS
|STANLEE OHIKHUARE
|18 HOURS
|NJUE KEVIN
|THE TORTURE
|MULINDWA RICHARD
|ALTER EGO
|PATRICK NNAMANI/KOYE O/MOSES INWANG
|HAKKUNDE
|TOMI ADESINA
|BEST TELEVISION SERIES
|GINA AND FRIENDS
|PAUL IGWE
|PROFESSOR JOHNBULL – CHILDLESS WIVES
|TCHIDI CHIKERE
|PAPA AJASCO RELOADED
|WALE ADENUGA
|THIS IS IT
|DOLAPO ADELEKE(LOWLA DEE)
|RELATIVES
|TUNDE ADEGBOLA
|BEST PICTURE EDITOR MOVIE/TV SERIES
|IDEMUZA
|ALOAYE OMOAKE
|18 HOURS
|MARK MAINA
|ALTER EGO
|MOSES INWANG/TUNDE BAKARE
|HAKKUNDE
|ASURF OLUSEYI
|HIDDEN
|JIBRIL MAILAFIA
|BEST MAKE UP ARTIST Movie/TV SERIES
|TATU
|THELMA OZY SMITH, HAKEEM EFFECT ONILOGBO
|OJUKOKORO (GREED)
|SANDRA OYIANA
|WHAT LIES WITHIN
|CYNTHIA UBUBA
|DISGUISE
|HAKEEM EFFECT
|LOTANNA
|NNENA EMEKALAM
|BEST SUPPORTING ACTOR IN A DRAMA (MOVIE/TV SERIES)
|BANANA ISLAND GHOST
|SAIDI BALOGUN
|BANANA ISLAND GHOST
|TOMIWA EDUN
|NEW MONEY
|FALZ
|IDAHOSA TRAILS
|KUNLE IDOWU
|OKAFOR’S LAW
|GABRIEL AFOLAYAN
|BETRAYAL
|WALE OJO
|BEST ART DIRECTOR MOVIE OR TV SERIES
|TATU
|DON OMOPE, UZOMA MIKE EBUKA, EBUNOLUWA FATOGUN
|ISOKEN
|JADE OSIBERU
|IDAHOSA TRAILS
|STANLEE OHIKHUARE
|CHILDREN OF MUD
|IMOH UMOREN
|HIDDEN
|YUSUF HASAN
|LOTANNA
|TUNJI AFOLAYAN
|BEST CINEMATOGRAPHER MOVIE OR TV SERIES
|TATU
|AKPE ODODORU
|IDEMUZA
|DICKSON GODWIN
|T-JUNCTION
|LESTER MILLADO
|THE TORTURE
|RWAMUSIGAZI KYAKUNZIRE
|OKAFOR’S LAW
|YINKA EDWARD
|ALTER EGO
|BISHOP BLUNT/ADEOYE ADENIYI
|BEST ACTRESS IN A COMEDY (MOVIE/TV SERIES)
|BACK UP WIFE
|BIMBO ADEMOYE
|EXCESS LUGGAGE
|QUEEN NWOKOYE
|THE BIG FAT LIE
|RITA DOMINIC
|10 DAYS IN SUN CITY
|ADESUA ETOMI
|AUNTIE BOSS
|NYCE WANJERI
|ISOKEN
|DAKORE AKANDE
|BEST ACTRESS IN A DRAMA (MOVIE/TV SERIES)
|THE TORTURE
|AGABA JOAN
|WITNESS BOX
|KEIRA HEWATCH
|CHILDREN OF MUD
|MIRIAM KAYODE
|BELLA
|CINDERELLA SANYU
|ALTER EGO
|OMOTOLA JALADE EKEINDE
|BLACKROSE
|LILIAN ECHELON
|BEST DIRECTOR MOVIE
|ALTER EGO
|MOSES INWANG
|IDEMUZA
|ALOAYE OMOAKE
|HAKKUNDE
|ASURF OLUSEYI
|TATU
|DON OMOPE
|ISOKEN
|JADE OSIBERU
|THE TORTURE
|MULINDWA RICHARD
|POTATO POTAHTO
|SHIRLEY FRIMPONG-MANSO
|BEST SOUND EDITOR MOVIE OR TV SERIES
|TATU
|KOLADE MORAKINYO
|IDAHOSA TRAILS
|STANLEE OHIKHUARE
|ALTER EGO
|ZEZOM GNAWNI
|OJUKOKORO (GREED)
|DAYO THOMPSON
|HAKKUNDE
|JAMES COON FALCON
|BEST SOUND TRACK MOVIE OR TV SERIES
|MO
|TOM KOROLUK
|BANANA ISLAND GHOST
|ENYI OMERUAH AND FUNMBI OGUNBANWO
|BELLA
|ANDREW AHUURA
|TATU
|EVELLE
|IDAHOSA TRAILS
|ORIRI OSAYAMORE
|18 HOURS
|JACKTONE OKORE
|BEST COSTUME DESIGNER MOVIE OR TV SERIES
|TATU
|YOLANDA OKEREKE
|ISOKEN
|JADE OSIBERU
|POTATO POTAHTO
|CHRISTIE BROWN
|HAKKUNDE
|JOAN GBEFWI
|THE BRIDGE
|NGOZI OBASI AND JAMES BESSINONE
|BEST ACTOR IN A DRAMA (MOVIE/TV SERIES)
|ALTER EGO
|WALE OJO
|BENEVOLENCE
|KALU IKEAGWU
|THE TORTURE
|RUSHABIRO RAYMOND
|KETEKE
|ADJETEY ANANG
|SIDECHIC GANG
|ADJETEY ANANG
|ESOHE
|CHRIS ATTOH
|BEST ACTOR IN A COMEDY (MOVIE/TV SERIES)
|DR MEKAM
|KALU IKEAGWU
|THE BIG FAT LIE
|BLOSSOM CHUKWUJEKWU
|EXCESS LUGGAGE
|IK OGBONNA
|GUYNMAN
|JIMMY ODUKOYA
|POTATO POTAHTO
|OC UKEJE
|A MILLION BABY
|ODUNLADE ADEKOLA
|BEST MOVIE WEST AFRICA
|POTATO POTAHTO
|SHIRLEY FRIMPONG-MANSO
|ALTER EGO
|MOSES INWANG/ESTHER EYIBIO
|ISOKEN
|JADE OSIBERU
|TATU
|DON OMOPE, YOLANDE OKEREKE, SEGUN ARINZE, TOLU AWOBIYI
|CHILDREN OF MUD
|IMOH UMOREN
|LOTANNA
|IFAN MICHAEL