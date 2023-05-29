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Davido, Tiwa Savage, AY, Victor Osimhen Among National Honours 2023 Recipients | Full List

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14 mins ago

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Tiwa Savage and Davido

On Sunday, the Federal Government announced the recipients of the 2023 national awards. In the list, the sole recipient of the Grand Commander of the Order of the Niger (GCON) is Emeka Anyaoku, a former Commonwealth Secretary-General.

Davido, Tiwa Savage, Charles Okpaleke, Kunle Afolayan, and Augustine “Jay Jay” Okocha will receive the Officer of the Order of the Niger (OON) award, and AY Makun and Victor Osimhen will receive the Member of the Federal Republic (MFR) award.

Leading women business leaders were also honoured in the list; Dr Awele Elumelu, Chairperson of Avon Medical Practice Limited will receive the Officer of the Federal Republic (OFR) award, Nneka Onyeali-Ikpe, MD CEO of Fidelity Bank, and Dr Owen Omogiafo, President and Group CEO of Transcorp Nigeria, will both recieve the OON award.

See the full list below:

GRAND COMMANDER OF THE ORDER OF THE NIGER (GCON)

  • CHIEF EMEKA ANYAOKU

COMMANDER OF THE ORDER OF THE FEDERAL REPUBLIC (CFR)

  1. HON. JUSTICE CHIMA CENTUS NWEZE, JSC
  2. HON. JUSTICES AMINA ADAMU AUGIE, JSC
  3. HON. JUSTICE UWANI MUSA ABBA AJI, JSC
  4. HON. JUSTICE JOHN INYANG OKORO, JSC
  5. HON. JUSTICE LAWAL GARBA, JSC
  6. HON. JUSTICE HELEN M. OGUNWUMIJU, JSC
  7. HON. JUSTICE I.N. M. SAULAWA, JSC
  8. HON. JUSTICE ADAMU JAURO, JSC
  9. HON. JUSTICE TIJJANI ABUBAKAR, JSC
  10. HON. JUSTICE EMMANUEL A. AGIM, JSC
  11. MAJ GEN. SAMUEL A. ADEBAYO
  12. GODWIN EMEFIELE
  13. MOHAMMED BAKINDO (POSTHUMOUS)
  14. MALLAM MAMMAN DAURA
  15. CHIEF BISI AKANDE
  16. HRM MATTHEW ALAJI OPALUWA OGUCHE AKPA
  17. HRH MOHAMMED SANI HALIRU DANTORO KITORO 1V
  18. HRH MOHAMMED HAMIM NUHU SANUSI
  19. HIM OBA DR. SEN. OLALEKAN MOHOOD ISHOLA BALOGUN
  20. CHIEF OLUSEGUN OSOBA
  21. HERBERT ONYEWUMBU WIGWE
  22. ENGR. OLUMIYIWA BERNARD ALIU
  23. SEN. HADI ABUBAKAR SIRIKA

COMMANDER OF THE ORDER OF THE NIGER (CON)

1. SUNDAY DARE

2. ENGR. SULEIMAN HUSSEIN ADAMU

3. SADIYA UMAR FAROUQ

4. MOHAMMED HASSAN ABDULLAHI

5. PROF ISA ALI IBRAHIM PANTAMI

6. SEN. GEORGE AKUME

7. DR. CHRIS NWABUEZE NGIGE

8. OGBENI RAUF ADESOJI AREGBESOLA

9. ARC. OLAMILEKAN ADEGBITE

10. DAME PAULLEN TALLEN

11. SEN. ADELEKE O. MAMORA

12. MU’AZU JAJI SAMBO

13. ENGR. ABUBAKAR D. ALIYU, FNSE

14. GODDY JEDY AGBA

15. FESTUS KEYAMO, SAN

16. ALHAJI KASHIM IMAM

17. ABDULLAHI UMAR GANDUJE

18. ABDULRAHMAN ABDULRAZAQ

19. ADEGBOYEGA ISIAKA OYETOLA

20. MOHAMMED BADARU ABUBAKAR

21. UDOM GABRIEL EMMANUEL

22. AHMADU UMARU FINTIRI

23. AUGUSTINE OYAREKHUA ALEGEH, SAN

24. SEN. OLUREMI TINUBU

25. SEN. MUHAMMAD ADAMU ALIERO

26. SEN. ALIYU MAGATAKARDA WAMAKKO

27. SEN. LADY LILIAN EKWUNIFE

28. SEN. HENRY SERIAKE DICKSON

29. SEN. ABU IBRAHIM

30. SEN. ENGR. IBRAHIM ABDULLAHI GOBIR

31. SEN. IBRAHIM GAIDAM

32. SEN. PHILIP TANIMU ADUDA

33. YAHAYA BELLO

34. HRM AGABA-IDU, ELAIGWU ODOGBO OBAGAJI JOHN

35. HRM OBA ALHAJI (DR.) HAMEED OYELUDE MAKAMA (TEGBOSUN III)

36. GEOFFREY ONYEAMA

37. SHARON IKEAZOR, ESQ

38. AMB. MARYAM KATAGUM

39. MUSTAPHA BABA SHEHURI

40. PRINCE CLEM IKANADE AGBA

41. RAMATU TIJJANI ALIYU

42. SEN. GBEMISOLA SARAKI

43. AMB. ZUBAIR DADA

44. EMMANUEL EMEFIENIM

45. HRM OLU ANTHONY BAMIGBAIYE IDOWU

46. SEN. BASHEER LADO MOHAMMED

47. BABAJIDE OLUSOLA SANWO-OLU

48. SEN. HOPE UZODINMA

49. MUHAMMAD INUWA YAHAYA

50. CHIEF (DR) LEEMON AGBONJAGWE IKPEA

51. SIR CHIEF PIUS OLUWOLE AKINYELURE

52. ALHAJI ADAMU HUSSAINI

53. UMANA OKON UMANA

54. ADEDAPO OLUSEUN ABIODUN

55. HRM OBA ABDULWASIU OMOGBOLAHAN LAWAL

56. HRM KING ADM. DR. GODDY IDAMINABO IDIKISIME-OLUNWA

57. SEN. ALI MODU SHERIFF

58. OLOROGUN DR. MOSES O. TAIGA

59. BABA IBRAHIM BUNU

60. CHIEF TAIWO AFOLABI

61. SEN. LEKAN MUSTAPHA

62. CHIEF ADENIYI OLASUNMADE MICHAEL AKINTOLA, SAN

63. CHIEF (DR) ANTHONY ALETOR

64. SEN. KABIR GARBA MARAFA

65. SEN. BABAFEMI OJUDU

66. SEN. ABDULLAHI ABUBAKAR GUMEL

69. ABDULRASHEED BAWA

70. SEN. BABAJIDE OMOWORARE

71. ROTIMI JACOBS, SAN

72. HON. UMAR IBRAHIM EL-YAKUB

73. CHIEF STEVEN LAWANI

74. ROBERT EMMANUEL HAYES

75. SEN. JACK TILLEY-GYADO

OFFICER OF THE ORDER OF THE FEDERAL REPUBLIC (OFR)

  1. AVM ABUBAKAR ABDULLAHI
  2. MRS. AISHAH N. AHMAD
  3. EDWARD L. ADAMU
  4. FOLASHODUN ADEBISI SHONUBI
  5. DR. KINGSLEY OBIORA
  6. ALHAJI UMAR ABDULLAHI
  7. ENGR. AMUCHI GABRIEL OTUNYO CHUKUBEZE
  8. CHIEF TERRY WAYA
  9. AMAJU MELVIN PINNICK
  10. BERNARD IYORLYAM HOM, SAN
  11. SEN. NDA ISAIAH (POSTHUMOUS)
  12. AVM JAMES GBUM (RTD)
  13. H.E. GILBERT SASSINE
  14. YA’U SHEHU DARAZO
  15. CHIEF TIMI ALAIBE
  16. ENEUKWU IKECHUKWU EMMANUEL JOSEPH
  17. MAJ. GEN. KAMILU OLAYINKA KADIRI
  18. HABEEB OKUNOLA
  19. HH AMINU BABBA DAN’AGUNDI
  20. MUSA HALILU-AHMED
  21. DR. PINHEIRO OLUWAKEMI ADEKUNLE UTHMAN, SAN
  22. ENGR. SYLVANUS GHASARAH
  23. MU’AZU BAWA MOHAMMED
  24. SULAIMAN MUHAMMAD ARGUNGU
  25. ENGR. GBENGA OLU KOMOLAFE
  26. CHIEF ISAAC SHAAHU
  27. HON. JUSTICE R.C. AGBO, JCA
  28. HON. JUSTICE J.O. BADA, JCA
  29. HON. JUSTICE J.H.C SANKEY, JCA
  30. HON. JUSTICE A.A.B. GUMEL, JCA
  31. HON. JUSTICE H.S. TSAMANNI, JCA
  32. HON. JUSTICE I.G. MBABA, JCA
  33. HON. JUSTICE U.I. NDUKWE-ANYANWU, JCA
  34. HON. JUSTICE H.S. IKYEGH, JCA
  35. HON. JUSTICE O.O. DANIEL-KALIO, JCA
  36. HON. JUSTICE M.I. SHUAIBU, JCA
  37. MOHAMMED BELLO SHEHU
  38. JUSTICE DANLADI UMAR
  39. JUSTICE WILLIAM AGWADZA ATEDZE, PHD
  40. ALHAJI NASIRU HALADU DANU
  41. MAJ. GEN. M.S.A. ALIYU (RTD)
  42. MAJ. GEN. CYRIL U. AGULANNA (RTD)
  43. PROF MOHAMMED ISA
  44. BARR. EMMANUEL OGALA, SAN
  45. REAR ADMIRAL JAMILA ABBO MALAFA (RTD)
  46. IYABO MASHA
  47. MAJ. GEN. AK IBRAHIM
  48. MAJ. GEN. GM MUTKUT
  49. MAJ. GEN. AB OMOZOJE
  50. MAJ. GEN. CG MUSA
  51. AVM AO JOLASINMI
  52. AVM IG LUBO
  53. AVM TO YUSUF
  54. AVM AG BELLO
  55. R. ADM NA MUOGILIM
  56. R. ADM SK IBRAHIM
  57. R. ADM SS LASSA
  58. R. ADM OE EYO
  59. MAJ. GEN. BENSON AKINROLUYO (RTD)
  60. CHARLES EKHOEUTOWMEN IDAHOSA
  61. OLADIPO AIGBEDO OKPESEYI, SAN
  62. SUNDAY IBRAHIM AMEH, SAN
  63. ENGR. IBRAHIM ALI, FNSE
  64. KEHINDE OLAMIDE OGUNWUMIJU, SAN
  65. WINIFRED NWAUKPO AKPANI, FCA
  66. HON. ADEKUNLE SONAME
  67. WALE EDUN
  68. CHIEF MADUBUKO CHINEDU BENSON
  69. CHIEF DR. KENNETH U. IDIODI
  70. CHIEF WILLIAM O. ADJEKUGHELE, FCA
  71. DR. MRS. AWELE ELUMELU
  72. AISHA SULAIMAN ACHIMUGU
  73. DR. YEMI OGUNBIYI
  74. PASTOR JOSEPH OLUSEYI MALOMO
  75. ABDULWAHEED ABUBAKAR SULEIMAN
  76. CAPT. PATRICK MUTAYANJLWA
  77. AHMED KURU

OFFICER OF THE ORDER OF THE NIGER (OON)

  1. MIRIAM OLUSANYA
  2. NNEKA ONYEALI-IKPE
  3. MOHAMMED JAMU YUSUF
  4. DR. EKERE LOUIS ELOHO
  5. DAVID ADELEKE (DAVIDO)
  6. NEBOLISA O. ARAH
  7. KUNLE AFOLAYAN
  8. RT. HON. DICKSON TARKIGHIR
  9. CHARLES OKPALEKE
  10. HON. FARUK ADAMU ALIYU
  11. GARBA SHEHU
  12. AMB. YUSUF MAITAMA TUGGAR
  13. JAMES SULE
  14. MAURICE NNAMDI MBAERI
  15. DAVID ADEJO ANDREW
  16. IBIENE PATRICIA ROBERTS
  17. TIJJANI IDRIS UMAR
  18. WILLIAM NWANKWO ALO
  19. DIDI ESTHER WALSON-JACK
  20. OLUSEGUN ADEYEMI ADEKUNLE
  21. FATIMA NANA MEDE
  22. AMB. ABDULLAHI GWARY
  23. ABUBAKAR MUSA
  24. MARY EKPERE-ETA
  25. LAOLU AKANDE
  26. BAR. LADI JATO
  27. AHMED RUFAI ZAKARI
  28. MRS. MARYAM UWAIS
  29. DR. NICHOLAS AUDIFFEREN
  30. NZE CHIDI DURU
  31. PROF MAY IFEOMA NWOYE
  32. SEYI ADEKUNLE
  33. ADEBOLA SHEIDU
  34. AMB. JERRY SONNY UGOKWE, PHD
  35. PROF FOLASADE TOLULOPE OGUNSOLA
  36. SIR GODSON OLOGBO UKPEVO
  37. OLUKAYODE ABRAHAM AJULO, ESQ.
  38. CHIEF TONY CHUKWU
  39. ALHAJI ALIYU ISMAILA NUMAN
  40. HAJIA HALIMA BUBA
  41. DR. BELLO MAIGARI
  42. LANRE GBAJABIAMILA
  43. SIR JOSEPH N. ARI
  44. YUSUF MAINA-BUKAR, PHD
  45. PROF AKIN ABAYOMI
  46. ALHAJI ALIYU ISMAILA NUMAN
  47. ALH. BASHIR IBRAHIM GWAMMAJA
  48. BUARI CLEMENT OLURANTI
  49. YUSUF YILA PHILIP
  50. HASSAN BELLO
  51. MAAGBE SAMUEL ADAA
  52. ALH. KABIR MUHAMMAD MASHI
  53. AUGUSTINE AZUKA (JAY JAY) OKOCHA
  54. ENGR. ADOKIYE TOMBOMIEYE
  55. OLUDARE AYODELE AKANDE, PHD
  56. BASHIR IBRAHIM AL-MUSTAPHA
  57. LINUS AWUTE, MNI
  58. PROF UGBOAJA JOSEPH ODIRICHUKWU
  59. HON. TEMITOPE ADEWALE
  60. LADI AHMED JATTO, ESQ
  61. MRS. DABNEY SHALLHOLMA
  62. MRS. NKECHI OBI
  63. TIWATOPE SAVAGE
  64. MRS. LAJA ADEDOYIN
  65. VICTOR IFIJEH
  66. BAYO ONANUGA
  67. DELE ALAKE
  68. ENGR. AFOLABI SALAMI
  69. PROF IBRAHIM ABUBAKAR
  70. DR. SHUAIB M.L. BELGORE
  71. JAFAR MUHAMMAD SHANONO
  72. DR. MRS. FOLUKE ABDULRAZAQ
  73. FR. PATRICK TOR ALUMUKU
  74. RT. HON. YUSUF ADAMU GAGDI
  75. DR. MRS. OWEN D. OMOGIAFO
  76. HON. DR. ODIYOVWI OYOVWI OSUSU
  77. HON. ABUBAKAR HASSAN NALARABA
  78. IFEOMA ANAGBOGU
  79. AIG AISHA ABUBAKAR
  80. LUCY ZAIYOL ABAAGU ALUOR
  81. COL. YUSUF DODO
  82. PROF ARMAYA’U HAMISU BICHI
  83. DR. NESTOR INIMGBA
  84. PROF TIJJANI AHMED MORA
  85. AMB. GONI MODU

MEMBER OF THE ORDER OF THE FEDERAL REPUBLIC (MFR)

  1. IDRIS AHMED KASIM, FSI
  2. SHEHU USMAN BELLO
  3. LT. COL. IA MANGA
  4. AMB. MATHEW ADOLI
  5. RICHARD AYODEJI MAKUN (AY)
  6. ADEBISI ABIDEMI ADEBUTU
  7. DR. JEFF NNAMANI
  8. HON. FYNEMAN WILSON
  9. ABDUL MUTALLAB MUKHTAR
  10. DR. BABAGANA MOHAMMED AJI
  11. JUSTICE MRS. TITI MABOGUNJE
  12. HON. ZAKARY FUNSHO YUSUF
  13. CHIEF NSIKAN INNOCENT UDOH
  14. GODWIN TORITSEJU EBOSA
  15. MR. ILLIYASU M.B. AGAKA
  16. ENGR. DR. EMEM S. COFFIE
  17. CHIEF HAA ORPIN
  18. DR. MUKHTAR MUHAMMED
  19. TOLA JOHNSON
  20. AGWA TERWASE RICHARD
  21. DR. JUMOKE ODUWOLE
  22. MICHAEL ADEKUNLE OWOLABI
  23. VICTOR JAMES OSIMHEN
  24. DR. WOLE ABODERIN
  25. ABDULLAHI BASHIR HASKE
  26. NWAKUCHE SYLVESTER NDIDI, MNI
  27. EJIKE C. UGBOAJA
  28. ZAKARI-JIYA ALIYU
  29. BABATUNDE AINA
  30. ADAMU SAMBO
  31. EMMANUEL ARIH
  32. EMMANUEL AKPAKWU
  33. DR. REGINALD CHIKA STANLEY
  34. CHIEF DR. ERIC UMEOFIA
  35. OLATUNBOSUN ARIYO
  36. CHIEF (MRS) FUNMILAYO OLAJUMOKE FATOKUN
  37. NUHU FULANI KWAJAFA
  38. SIR ADEMOLA ADETULA
  39. BAYO OMOBORIOWO
  40. DR. AMOBI DANIEL NWOKAFOR, FCA
  41. CHIEF EZE EMEKA EMMANUEL
  42. ABUBAKAR SADIQ UMAR
  43. GARBA MOHAMMED MUKHTAR
  44. GEORGE ABANG EKPUNGU
  45. AONDOAKAA EMMANUEL TERHEMEN, FCA
  46. ENGR. SAMUEL FOLA CALEB
  47. SANI LIMAN KILA
  48. USMAN ISIAKA ALFRADARAI
  49. TOLANI ALLI
  50. DR. ALIYU IBRAHIM
  51. ALHAJI ABUBAKAR YAKUBAU

MEMBER OF THE ORDER OF THE NIGER (MON)

  1. CHIEF SURU OYAREDE
  2. BARR. KEMELA OKARA
  3. DR. USMAN BELLO
  4. AKUTAH PIUS UKEYIMA
  5. AMB. LAWRENCE OLOCHE EMMANUEL
  6. SHEIKH ABDULKADIR JIMOH
  7. BALA MOHAMMED
  8. HON. EJIKE LUCKY CHUKWU
  9. ADI JAMES VERNIMBE
  10. ENGR. MICHAEL OJIMA FRIDAY
  11. BARR. CLEMENT NWANKWO
  12. PRINCE MUHAMMED KADEDE SULEIMAN
  13. REV. FR. STEPHEN MAMZA
  14. IYORSHE ORNGUDWEM
  15. ABDULKARIM CHUKKOL, FWC
  16. SHADRACH HARUNA
  17. TOLU OGUNLESI
  18. SUNDAY AGHAEZE
  19. MRS. BUNMI ABIOLA MORGRIDGE
  20. ADEBAYO OLUSANJO ODEJINMI
  21. IBRAHIM GARBA MONITA
  22. MICHAEL MSUAAN
  23. APOSTLE DAVID ADEREMI BABALOLA

FEDERAL REPUBLIC MEDAL I (FRM I)

  1. MRS. JUMOKE JANET AWODIGEDE
  2. ALADE DORIS PAMELA
  3. MOHAMMED HAKEEM ABIODUN
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