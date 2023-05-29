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Davido, Tiwa Savage, AY, Victor Osimhen Among National Honours 2023 Recipients | Full List
On Sunday, the Federal Government announced the recipients of the 2023 national awards. In the list, the sole recipient of the Grand Commander of the Order of the Niger (GCON) is Emeka Anyaoku, a former Commonwealth Secretary-General.
Davido, Tiwa Savage, Charles Okpaleke, Kunle Afolayan, and Augustine “Jay Jay” Okocha will receive the Officer of the Order of the Niger (OON) award, and AY Makun and Victor Osimhen will receive the Member of the Federal Republic (MFR) award.
Leading women business leaders were also honoured in the list; Dr Awele Elumelu, Chairperson of Avon Medical Practice Limited will receive the Officer of the Federal Republic (OFR) award, Nneka Onyeali-Ikpe, MD CEO of Fidelity Bank, and Dr Owen Omogiafo, President and Group CEO of Transcorp Nigeria, will both recieve the OON award.
See the full list below:
GRAND COMMANDER OF THE ORDER OF THE NIGER (GCON)
- CHIEF EMEKA ANYAOKU
COMMANDER OF THE ORDER OF THE FEDERAL REPUBLIC (CFR)
- HON. JUSTICE CHIMA CENTUS NWEZE, JSC
- HON. JUSTICES AMINA ADAMU AUGIE, JSC
- HON. JUSTICE UWANI MUSA ABBA AJI, JSC
- HON. JUSTICE JOHN INYANG OKORO, JSC
- HON. JUSTICE LAWAL GARBA, JSC
- HON. JUSTICE HELEN M. OGUNWUMIJU, JSC
- HON. JUSTICE I.N. M. SAULAWA, JSC
- HON. JUSTICE ADAMU JAURO, JSC
- HON. JUSTICE TIJJANI ABUBAKAR, JSC
- HON. JUSTICE EMMANUEL A. AGIM, JSC
- MAJ GEN. SAMUEL A. ADEBAYO
- GODWIN EMEFIELE
- MOHAMMED BAKINDO (POSTHUMOUS)
- MALLAM MAMMAN DAURA
- CHIEF BISI AKANDE
- HRM MATTHEW ALAJI OPALUWA OGUCHE AKPA
- HRH MOHAMMED SANI HALIRU DANTORO KITORO 1V
- HRH MOHAMMED HAMIM NUHU SANUSI
- HIM OBA DR. SEN. OLALEKAN MOHOOD ISHOLA BALOGUN
- CHIEF OLUSEGUN OSOBA
- HERBERT ONYEWUMBU WIGWE
- ENGR. OLUMIYIWA BERNARD ALIU
- SEN. HADI ABUBAKAR SIRIKA
COMMANDER OF THE ORDER OF THE NIGER (CON)
1. SUNDAY DARE
2. ENGR. SULEIMAN HUSSEIN ADAMU
3. SADIYA UMAR FAROUQ
4. MOHAMMED HASSAN ABDULLAHI
5. PROF ISA ALI IBRAHIM PANTAMI
6. SEN. GEORGE AKUME
7. DR. CHRIS NWABUEZE NGIGE
8. OGBENI RAUF ADESOJI AREGBESOLA
9. ARC. OLAMILEKAN ADEGBITE
10. DAME PAULLEN TALLEN
11. SEN. ADELEKE O. MAMORA
12. MU’AZU JAJI SAMBO
13. ENGR. ABUBAKAR D. ALIYU, FNSE
14. GODDY JEDY AGBA
15. FESTUS KEYAMO, SAN
16. ALHAJI KASHIM IMAM
17. ABDULLAHI UMAR GANDUJE
18. ABDULRAHMAN ABDULRAZAQ
19. ADEGBOYEGA ISIAKA OYETOLA
20. MOHAMMED BADARU ABUBAKAR
21. UDOM GABRIEL EMMANUEL
22. AHMADU UMARU FINTIRI
23. AUGUSTINE OYAREKHUA ALEGEH, SAN
24. SEN. OLUREMI TINUBU
25. SEN. MUHAMMAD ADAMU ALIERO
26. SEN. ALIYU MAGATAKARDA WAMAKKO
27. SEN. LADY LILIAN EKWUNIFE
28. SEN. HENRY SERIAKE DICKSON
29. SEN. ABU IBRAHIM
30. SEN. ENGR. IBRAHIM ABDULLAHI GOBIR
31. SEN. IBRAHIM GAIDAM
32. SEN. PHILIP TANIMU ADUDA
33. YAHAYA BELLO
34. HRM AGABA-IDU, ELAIGWU ODOGBO OBAGAJI JOHN
35. HRM OBA ALHAJI (DR.) HAMEED OYELUDE MAKAMA (TEGBOSUN III)
36. GEOFFREY ONYEAMA
37. SHARON IKEAZOR, ESQ
38. AMB. MARYAM KATAGUM
39. MUSTAPHA BABA SHEHURI
40. PRINCE CLEM IKANADE AGBA
41. RAMATU TIJJANI ALIYU
42. SEN. GBEMISOLA SARAKI
43. AMB. ZUBAIR DADA
44. EMMANUEL EMEFIENIM
45. HRM OLU ANTHONY BAMIGBAIYE IDOWU
46. SEN. BASHEER LADO MOHAMMED
47. BABAJIDE OLUSOLA SANWO-OLU
48. SEN. HOPE UZODINMA
49. MUHAMMAD INUWA YAHAYA
50. CHIEF (DR) LEEMON AGBONJAGWE IKPEA
51. SIR CHIEF PIUS OLUWOLE AKINYELURE
52. ALHAJI ADAMU HUSSAINI
53. UMANA OKON UMANA
54. ADEDAPO OLUSEUN ABIODUN
55. HRM OBA ABDULWASIU OMOGBOLAHAN LAWAL
56. HRM KING ADM. DR. GODDY IDAMINABO IDIKISIME-OLUNWA
57. SEN. ALI MODU SHERIFF
58. OLOROGUN DR. MOSES O. TAIGA
59. BABA IBRAHIM BUNU
60. CHIEF TAIWO AFOLABI
61. SEN. LEKAN MUSTAPHA
62. CHIEF ADENIYI OLASUNMADE MICHAEL AKINTOLA, SAN
63. CHIEF (DR) ANTHONY ALETOR
64. SEN. KABIR GARBA MARAFA
65. SEN. BABAFEMI OJUDU
66. SEN. ABDULLAHI ABUBAKAR GUMEL
69. ABDULRASHEED BAWA
70. SEN. BABAJIDE OMOWORARE
71. ROTIMI JACOBS, SAN
72. HON. UMAR IBRAHIM EL-YAKUB
73. CHIEF STEVEN LAWANI
74. ROBERT EMMANUEL HAYES
75. SEN. JACK TILLEY-GYADO
OFFICER OF THE ORDER OF THE FEDERAL REPUBLIC (OFR)
- AVM ABUBAKAR ABDULLAHI
- MRS. AISHAH N. AHMAD
- EDWARD L. ADAMU
- FOLASHODUN ADEBISI SHONUBI
- DR. KINGSLEY OBIORA
- ALHAJI UMAR ABDULLAHI
- ENGR. AMUCHI GABRIEL OTUNYO CHUKUBEZE
- CHIEF TERRY WAYA
- AMAJU MELVIN PINNICK
- BERNARD IYORLYAM HOM, SAN
- SEN. NDA ISAIAH (POSTHUMOUS)
- AVM JAMES GBUM (RTD)
- H.E. GILBERT SASSINE
- YA’U SHEHU DARAZO
- CHIEF TIMI ALAIBE
- ENEUKWU IKECHUKWU EMMANUEL JOSEPH
- MAJ. GEN. KAMILU OLAYINKA KADIRI
- HABEEB OKUNOLA
- HH AMINU BABBA DAN’AGUNDI
- MUSA HALILU-AHMED
- DR. PINHEIRO OLUWAKEMI ADEKUNLE UTHMAN, SAN
- ENGR. SYLVANUS GHASARAH
- MU’AZU BAWA MOHAMMED
- SULAIMAN MUHAMMAD ARGUNGU
- ENGR. GBENGA OLU KOMOLAFE
- CHIEF ISAAC SHAAHU
- HON. JUSTICE R.C. AGBO, JCA
- HON. JUSTICE J.O. BADA, JCA
- HON. JUSTICE J.H.C SANKEY, JCA
- HON. JUSTICE A.A.B. GUMEL, JCA
- HON. JUSTICE H.S. TSAMANNI, JCA
- HON. JUSTICE I.G. MBABA, JCA
- HON. JUSTICE U.I. NDUKWE-ANYANWU, JCA
- HON. JUSTICE H.S. IKYEGH, JCA
- HON. JUSTICE O.O. DANIEL-KALIO, JCA
- HON. JUSTICE M.I. SHUAIBU, JCA
- MOHAMMED BELLO SHEHU
- JUSTICE DANLADI UMAR
- JUSTICE WILLIAM AGWADZA ATEDZE, PHD
- ALHAJI NASIRU HALADU DANU
- MAJ. GEN. M.S.A. ALIYU (RTD)
- MAJ. GEN. CYRIL U. AGULANNA (RTD)
- PROF MOHAMMED ISA
- BARR. EMMANUEL OGALA, SAN
- REAR ADMIRAL JAMILA ABBO MALAFA (RTD)
- IYABO MASHA
- MAJ. GEN. AK IBRAHIM
- MAJ. GEN. GM MUTKUT
- MAJ. GEN. AB OMOZOJE
- MAJ. GEN. CG MUSA
- AVM AO JOLASINMI
- AVM IG LUBO
- AVM TO YUSUF
- AVM AG BELLO
- R. ADM NA MUOGILIM
- R. ADM SK IBRAHIM
- R. ADM SS LASSA
- R. ADM OE EYO
- MAJ. GEN. BENSON AKINROLUYO (RTD)
- CHARLES EKHOEUTOWMEN IDAHOSA
- OLADIPO AIGBEDO OKPESEYI, SAN
- SUNDAY IBRAHIM AMEH, SAN
- ENGR. IBRAHIM ALI, FNSE
- KEHINDE OLAMIDE OGUNWUMIJU, SAN
- WINIFRED NWAUKPO AKPANI, FCA
- HON. ADEKUNLE SONAME
- WALE EDUN
- CHIEF MADUBUKO CHINEDU BENSON
- CHIEF DR. KENNETH U. IDIODI
- CHIEF WILLIAM O. ADJEKUGHELE, FCA
- DR. MRS. AWELE ELUMELU
- AISHA SULAIMAN ACHIMUGU
- DR. YEMI OGUNBIYI
- PASTOR JOSEPH OLUSEYI MALOMO
- ABDULWAHEED ABUBAKAR SULEIMAN
- CAPT. PATRICK MUTAYANJLWA
- AHMED KURU
OFFICER OF THE ORDER OF THE NIGER (OON)
- MIRIAM OLUSANYA
- NNEKA ONYEALI-IKPE
- MOHAMMED JAMU YUSUF
- DR. EKERE LOUIS ELOHO
- DAVID ADELEKE (DAVIDO)
- NEBOLISA O. ARAH
- KUNLE AFOLAYAN
- RT. HON. DICKSON TARKIGHIR
- CHARLES OKPALEKE
- HON. FARUK ADAMU ALIYU
- GARBA SHEHU
- AMB. YUSUF MAITAMA TUGGAR
- JAMES SULE
- MAURICE NNAMDI MBAERI
- DAVID ADEJO ANDREW
- IBIENE PATRICIA ROBERTS
- TIJJANI IDRIS UMAR
- WILLIAM NWANKWO ALO
- DIDI ESTHER WALSON-JACK
- OLUSEGUN ADEYEMI ADEKUNLE
- FATIMA NANA MEDE
- AMB. ABDULLAHI GWARY
- ABUBAKAR MUSA
- MARY EKPERE-ETA
- LAOLU AKANDE
- BAR. LADI JATO
- AHMED RUFAI ZAKARI
- MRS. MARYAM UWAIS
- DR. NICHOLAS AUDIFFEREN
- NZE CHIDI DURU
- PROF MAY IFEOMA NWOYE
- SEYI ADEKUNLE
- ADEBOLA SHEIDU
- AMB. JERRY SONNY UGOKWE, PHD
- PROF FOLASADE TOLULOPE OGUNSOLA
- SIR GODSON OLOGBO UKPEVO
- OLUKAYODE ABRAHAM AJULO, ESQ.
- CHIEF TONY CHUKWU
- ALHAJI ALIYU ISMAILA NUMAN
- HAJIA HALIMA BUBA
- DR. BELLO MAIGARI
- LANRE GBAJABIAMILA
- SIR JOSEPH N. ARI
- YUSUF MAINA-BUKAR, PHD
- PROF AKIN ABAYOMI
- ALHAJI ALIYU ISMAILA NUMAN
- ALH. BASHIR IBRAHIM GWAMMAJA
- BUARI CLEMENT OLURANTI
- YUSUF YILA PHILIP
- HASSAN BELLO
- MAAGBE SAMUEL ADAA
- ALH. KABIR MUHAMMAD MASHI
- AUGUSTINE AZUKA (JAY JAY) OKOCHA
- ENGR. ADOKIYE TOMBOMIEYE
- OLUDARE AYODELE AKANDE, PHD
- BASHIR IBRAHIM AL-MUSTAPHA
- LINUS AWUTE, MNI
- PROF UGBOAJA JOSEPH ODIRICHUKWU
- HON. TEMITOPE ADEWALE
- LADI AHMED JATTO, ESQ
- MRS. DABNEY SHALLHOLMA
- MRS. NKECHI OBI
- TIWATOPE SAVAGE
- MRS. LAJA ADEDOYIN
- VICTOR IFIJEH
- BAYO ONANUGA
- DELE ALAKE
- ENGR. AFOLABI SALAMI
- PROF IBRAHIM ABUBAKAR
- DR. SHUAIB M.L. BELGORE
- JAFAR MUHAMMAD SHANONO
- DR. MRS. FOLUKE ABDULRAZAQ
- FR. PATRICK TOR ALUMUKU
- RT. HON. YUSUF ADAMU GAGDI
- DR. MRS. OWEN D. OMOGIAFO
- HON. DR. ODIYOVWI OYOVWI OSUSU
- HON. ABUBAKAR HASSAN NALARABA
- IFEOMA ANAGBOGU
- AIG AISHA ABUBAKAR
- LUCY ZAIYOL ABAAGU ALUOR
- COL. YUSUF DODO
- PROF ARMAYA’U HAMISU BICHI
- DR. NESTOR INIMGBA
- PROF TIJJANI AHMED MORA
- AMB. GONI MODU
MEMBER OF THE ORDER OF THE FEDERAL REPUBLIC (MFR)
- IDRIS AHMED KASIM, FSI
- SHEHU USMAN BELLO
- LT. COL. IA MANGA
- AMB. MATHEW ADOLI
- RICHARD AYODEJI MAKUN (AY)
- ADEBISI ABIDEMI ADEBUTU
- DR. JEFF NNAMANI
- HON. FYNEMAN WILSON
- ABDUL MUTALLAB MUKHTAR
- DR. BABAGANA MOHAMMED AJI
- JUSTICE MRS. TITI MABOGUNJE
- HON. ZAKARY FUNSHO YUSUF
- CHIEF NSIKAN INNOCENT UDOH
- GODWIN TORITSEJU EBOSA
- MR. ILLIYASU M.B. AGAKA
- ENGR. DR. EMEM S. COFFIE
- CHIEF HAA ORPIN
- DR. MUKHTAR MUHAMMED
- TOLA JOHNSON
- AGWA TERWASE RICHARD
- DR. JUMOKE ODUWOLE
- MICHAEL ADEKUNLE OWOLABI
- VICTOR JAMES OSIMHEN
- DR. WOLE ABODERIN
- ABDULLAHI BASHIR HASKE
- NWAKUCHE SYLVESTER NDIDI, MNI
- EJIKE C. UGBOAJA
- ZAKARI-JIYA ALIYU
- BABATUNDE AINA
- ADAMU SAMBO
- EMMANUEL ARIH
- EMMANUEL AKPAKWU
- DR. REGINALD CHIKA STANLEY
- CHIEF DR. ERIC UMEOFIA
- OLATUNBOSUN ARIYO
- CHIEF (MRS) FUNMILAYO OLAJUMOKE FATOKUN
- NUHU FULANI KWAJAFA
- SIR ADEMOLA ADETULA
- BAYO OMOBORIOWO
- DR. AMOBI DANIEL NWOKAFOR, FCA
- CHIEF EZE EMEKA EMMANUEL
- ABUBAKAR SADIQ UMAR
- GARBA MOHAMMED MUKHTAR
- GEORGE ABANG EKPUNGU
- AONDOAKAA EMMANUEL TERHEMEN, FCA
- ENGR. SAMUEL FOLA CALEB
- SANI LIMAN KILA
- USMAN ISIAKA ALFRADARAI
- TOLANI ALLI
- DR. ALIYU IBRAHIM
- ALHAJI ABUBAKAR YAKUBAU
MEMBER OF THE ORDER OF THE NIGER (MON)
- CHIEF SURU OYAREDE
- BARR. KEMELA OKARA
- DR. USMAN BELLO
- AKUTAH PIUS UKEYIMA
- AMB. LAWRENCE OLOCHE EMMANUEL
- SHEIKH ABDULKADIR JIMOH
- BALA MOHAMMED
- HON. EJIKE LUCKY CHUKWU
- ADI JAMES VERNIMBE
- ENGR. MICHAEL OJIMA FRIDAY
- BARR. CLEMENT NWANKWO
- PRINCE MUHAMMED KADEDE SULEIMAN
- REV. FR. STEPHEN MAMZA
- IYORSHE ORNGUDWEM
- ABDULKARIM CHUKKOL, FWC
- SHADRACH HARUNA
- TOLU OGUNLESI
- SUNDAY AGHAEZE
- MRS. BUNMI ABIOLA MORGRIDGE
- ADEBAYO OLUSANJO ODEJINMI
- IBRAHIM GARBA MONITA
- MICHAEL MSUAAN
- APOSTLE DAVID ADEREMI BABALOLA
FEDERAL REPUBLIC MEDAL I (FRM I)
- MRS. JUMOKE JANET AWODIGEDE
- ALADE DORIS PAMELA
- MOHAMMED HAKEEM ABIODUN