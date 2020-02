The New Wana Sambo Collection is for Stylish Women Who Conquer!

Womenswear brand Wana Sambo has released the first part of its latest collection tagged “The Woman Who Conquers”. The collection is an ode to women who do not conform to ideals that put limitations on women in society.

The brand was inspired by specific leading women from different industries in the creation of the pieces including; Ola Orekunnri, Chimamanda Ngozi Adichie, Mo Abudu, Michelle Obama, Fade Ogunro, Kimberly Anyadike, Ilhan Omar, Lilian Ajayi-Ore, Nozipho Sibanda, Condoleeza Rice, and Tiwa Savage.

According to the brand:

All around the globe, women are fiercely taking charge and shattering boundaries in politics, sports, tech, media, finance, etc. The Wana Sambo brand has decided to celebrate these women by naming each garment after one woman every season, all year round to celebrate her achievement(s). The Woman Who Conquers” (Part 1) is an ode to women who do not conform to ideals that put limitations on women in society. These women have defied the odds while daring to be more. All garments in this collection are specially curated and named after these women who are resilient, daring and constantly re-defining the status-quo. As every collection is released and a Wana Sambo Woman puts on any garment(s) from these collections, she will be reminded of and will join us in celebrating some of the amazing we know as we keep on conquering the world.

See the full collection below

” alt=”” width=”1728″ height=”2160″ data-src=”https://www.bellanaijastyle.com/wp-content/uploads/2020/02/DSC0525-Edit.jpg” data-srcset=”https://www.bellanaijastyle.com/wp-content/uploads/2020/02/DSC0525-Edit.jpg 1728w, https://www.bellanaijastyle.com/wp-content/uploads/2020/02/DSC0525-Edit-240×300.jpg 240w, https://www.bellanaijastyle.com/wp-content/uploads/2020/02/DSC0525-Edit-768×960.jpg 768w, https://www.bellanaijastyle.com/wp-content/uploads/2020/02/DSC0525-Edit-819×1024.jpg 819w” data-sizes=”(max-width: 1728px) 100vw, 1728px” /> ” alt=”” width=”1728″ height=”2160″ data-src=”https://www.bellanaijastyle.com/wp-content/uploads/2020/02/DSC0546-Edit.jpg” data-srcset=”https://www.bellanaijastyle.com/wp-content/uploads/2020/02/DSC0546-Edit.jpg 1728w, https://www.bellanaijastyle.com/wp-content/uploads/2020/02/DSC0546-Edit-240×300.jpg 240w, https://www.bellanaijastyle.com/wp-content/uploads/2020/02/DSC0546-Edit-768×960.jpg 768w, https://www.bellanaijastyle.com/wp-content/uploads/2020/02/DSC0546-Edit-819×1024.jpg 819w” data-sizes=”(max-width: 1728px) 100vw, 1728px” /> ” alt=”” width=”1728″ height=”2160″ data-src=”https://www.bellanaijastyle.com/wp-content/uploads/2020/02/DSC0492-Edit.jpg” data-srcset=”https://www.bellanaijastyle.com/wp-content/uploads/2020/02/DSC0492-Edit.jpg 1728w, https://www.bellanaijastyle.com/wp-content/uploads/2020/02/DSC0492-Edit-240×300.jpg 240w, https://www.bellanaijastyle.com/wp-content/uploads/2020/02/DSC0492-Edit-768×960.jpg 768w, https://www.bellanaijastyle.com/wp-content/uploads/2020/02/DSC0492-Edit-819×1024.jpg 819w” data-sizes=”(max-width: 1728px) 100vw, 1728px” /> ” alt=”” width=”1728″ height=”2160″ data-src=”https://www.bellanaijastyle.com/wp-content/uploads/2020/02/DSC0428-Edit.jpg” data-srcset=”https://www.bellanaijastyle.com/wp-content/uploads/2020/02/DSC0428-Edit.jpg 1728w, https://www.bellanaijastyle.com/wp-content/uploads/2020/02/DSC0428-Edit-240×300.jpg 240w, https://www.bellanaijastyle.com/wp-content/uploads/2020/02/DSC0428-Edit-768×960.jpg 768w, https://www.bellanaijastyle.com/wp-content/uploads/2020/02/DSC0428-Edit-819×1024.jpg 819w” data-sizes=”(max-width: 1728px) 100vw, 1728px” /> ” alt=”” width=”1728″ height=”2160″ data-src=”https://www.bellanaijastyle.com/wp-content/uploads/2020/02/DSC0085-Edit.jpg” data-srcset=”https://www.bellanaijastyle.com/wp-content/uploads/2020/02/DSC0085-Edit.jpg 1728w, https://www.bellanaijastyle.com/wp-content/uploads/2020/02/DSC0085-Edit-240×300.jpg 240w, https://www.bellanaijastyle.com/wp-content/uploads/2020/02/DSC0085-Edit-768×960.jpg 768w, https://www.bellanaijastyle.com/wp-content/uploads/2020/02/DSC0085-Edit-819×1024.jpg 819w” data-sizes=”(max-width: 1728px) 100vw, 1728px” /> ” alt=”” width=”1440″ height=”2160″ data-src=”https://www.bellanaijastyle.com/wp-content/uploads/2020/02/DSC0047-Edit.jpg” data-srcset=”https://www.bellanaijastyle.com/wp-content/uploads/2020/02/DSC0047-Edit.jpg 1440w, https://www.bellanaijastyle.com/wp-content/uploads/2020/02/DSC0047-Edit-200×300.jpg 200w, https://www.bellanaijastyle.com/wp-content/uploads/2020/02/DSC0047-Edit-768×1152.jpg 768w, https://www.bellanaijastyle.com/wp-content/uploads/2020/02/DSC0047-Edit-683×1024.jpg 683w” data-sizes=”(max-width: 1440px) 100vw, 1440px” />

Credits:

Art Direction & Styling; @wanasamboceo

Photography: @yusufshotme

Hair: @hairsentiments by @kaylahoniwo

Makeup: @preshyglam

Model: @enaesigie