Lagos to Paris, Capetown to New York we’ve zigzagged the continent and the globe (via Instagram) and in no particular order, see our 10 most stylish looks of the past week.

Ayanda Thabethe

Millen Magese

Juliette Foxx

Ozoemena Chukwu

Mimi Onalaja

Linda Osifo

Iwuchukwu Maryanne

Chioma Ikokwu

Dénola Grey

Annie Macaulay Idibia