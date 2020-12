See Full List of Ghana Movies Awards (GMA) 2020 Nominees | “Fix Us”, “Citation”, “Heroes of Africa” & More

The 2020 Ghana Movies Awards (GMA) nominees list has been revealed. Movies from around Africa and the diaspora will slug it out in 20 different categories.

Habiba Sinare and Umar Klupp film titled, “18” got 13 nominations including Best Picture and Music Original Score while Yvonne Nelson’s film “Fix Us“, “Ogbozo“, Frank Gharbin’s film “Heroes of Africa” and Kunle Afolayan‘s “Citation” all picked nominations.

Yvonne Nelson, Van Vicker, Adjetey Annan, Yvonne Okoro, Umar Akwasi Boadi, Bernard Adusi Poku, Jackie Appiah and Emelia Brobbey have also earned nominations in the awards.

The awards ceremony will take place on December 30.

A PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A LEADING ROLE

Andrew Adote – Ogbozo

Samuel Bravo – Ecstasy

Umar Krupp – Trinity

Bernard Adusi-Poku – Heroes of Africa

Akwasi Boadi – Madhouse

A PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A LEADING ROLE

Habiba Sinare – 18

Jackie Appiah – My partner’s enemy

Jessica William – Trinity

Emelia Brobbey – Heroes of Africa

Yvonne Nelson, Yvonne Okoro, Alexandra Amon – Fix Us

A PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE

Woode Anthony – 18

Adjetey Annan – Citation

Kofi Adjorlolo – Trinity

Van Vicker – Heroes of Africa

Prince David Osei – Fix us

A PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE

Kalsoume Sinare – 18

Roselyn Ngissah – Ogbozo

Ama K Abebrese – Ogbozo

Michelle Attoh – Fix us

Salma Mumin – Foreigners God

SOUND EDITING & MIXING

18 – Kobby Okyere

Ogbozo – George Sedzro & Ezekiel Boateng

Heroes of Africa – Walker Boateng

Fix us – Berni Anti

VISUAL EFFECTS

Ogbozo – Felix Kanzo

Heroes of Africa – Walker Boateng

18 – Kobby Okyere

DIRECTING

18 – Kobi Rana

Ogbozo – Destiny Omon & Chris Wheelington

Ecstasy – Phill Bernard Efe

Heroes of Africa – Frank Fiifi

Fix us -Pascal Amanfo

EDITING

18 – Kobby Okyere

Ogbozo – Solomon Tamakloe

Heroes of Africa – Walker Boateng

Madhouse -Mico Majid Michel

Fix us – Okey Benson

CINEMATOGRAPHY

Ogbozo – Isaac Awuah

Ecstasy – Richard Amachi

Heroes of Africa – Vincent Baffour

18 – Ben Zola

Fix us – John Passah

MAKEUP AND HAIRSTYLING

18 – Felix Kanzo

Ogbozo – Priscilla Martekie & Kisha Hamilton

Ecstasy – Deborah Quansah

Heroes of Africa – Zion Train

Fix us – Nana Akua Adinkra

COSTUME AND WARDROBE

Heroes of Africa – George Atobra

18 – Perpetual Aikins

Ogbozo -Gifty Mawuena Sassovi

Love and tradition – Pemella Kari Kari

Fix us – Clara Asantewaa

WRITING ADAPTED OR ORIGINAL SCREENPLAY

Madhouse – Michael Ola

18 – Kofi Mulan

Heroes of Africa – Frank Fiifi Gharbin

Fix us – Pascal Amanfo

PRODUCTION DESIGN

Love and tradition – Joseph Quao

Ogbozo – Godwin Mensah (Vegas)

Ecstasy – Felix Kanzo

Heroes of Africa – Bismark Gyamerah

MUSIC ORIGINAL SCORE

18 – Kobby Okyere

Ogbozo – George Sedzro

Fix us – Berni Anti

Heroes of Africa – Yobo gang

MUSIC ORIGINAL SONG

Ogbozo – Blackk Rasta

Ecstasy – Derrick Richfields

Fix us – Berni Anti

BEST ACTOR – AFRICAN COLLABORATION

Mofe Duncan – Fix us

Gabriel Afolayan – Citation

Tobi Baker – Fix us

Sam Dede – Foreigners God

Emmanuel France – Ogbozo

BEST ACTRESS – AFRICAN COLLABORATION

Ini Edo – Citation

Alexandra Amon – Fix us

Temi Otedola – Citation

Ini-Dima Okojie – Foreigners God

Eucharia Anunobi – Foreigners God

BEST MOVIE – AFRICAN COLLABORATION

Citation – Kunle Afolayan

Fix us – Yvonne Nelson

Ogbozo – Destiny Omon & Ama K. Abrebese

Foreigners God – Ifan Michael

DISCOVERY

Mona Montrage – Fix us

Eric Afrifa Mensah – Ogbozo

Irene Logan – Fix us

Andrew Adote – Ogbozo

Martina Dwamena – Not your regular couple

Regina Owusu – Not your regular couple

Stephen Mawunyo (Oteele) – Mad house

Shandrach – Heroes of Africa

Gifty Serwaa – Bonsu – Heroes of Africa

Esi Hammond –Bedroom Bully

BEST PICTURE

Heroes of Africa – Frank Fiifi Gharbin

18 – Habiba Sinare & Umar Klupp

Citation – Kunle Afolayan

Ogbozo – Ama K. Abrebese & Destiny Omon

Ecstasy – Samuel Bravo

Not your regular couple – Martina Dwamena

Trinity – Isaac Agyapong

Heroes of Africa – Frank Gharbin

Fix us – Yvonne Nelson

Foreigners God – Ifan Michael