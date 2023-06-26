BN TV
Burna Boy, Tems, Libianca Win Big At The 2023 BET Awards | Full List Of Winners
Nigerian Afrobeats stars Burna Boy and Tems both bagged award wins in different categories at the 2023 BET Awards held on July 25, 2023.
Burna Boy won the Best International Act category, taking his total number of wins in that category to four in said category (2019, 2020, 2021 and 2023).
“Damages” singer Tems, bagged a win in the “Best Collaboration” category for her contribution on the Grammy award-winning song, “Wait For U” with Future and Drake. This would be Tems’ second consecutive BET Awards win after she clinched an award in Best International Act” category in 2023.
The event also featured electrifying performances from Nigerian music star Davido and Cameroonian-American singer Libianca who won the “Best International New Act”award.
See full list of winners below:
Album of the Year (TIE)
ANYWAYS, LIFE’S GREAT — GLORILLA
BREEZY — CHRIS BROWN
GOD DID — DJ KHALED
HER LOSS — DRAKE & 21 SAVAGE
MR. MORALE & THE BIG STEPPERS — KENDRICK LAMAR
RENAISSANCE — BEYONCÉ (WINNER)
SOS — SZA (WINNER)
Best Female R&B/Pop Artist
ARI LENNOX
BEYONCÉ
COCO JONES
H.E.R.
LIZZO
SZA (WINNER)
TEMS
Best Male R&B/Pop Artist (TIE)
BLXST
BRENT FAIYAZ
BURNA BOY
CHRIS BROWN (WINNER)
DRAKE
THE WEEKND
USHER (WINNER)
Best Group
CITY GIRLS
DRAKE & 21 SAVAGE (WINNER)
DVSN
FLO
MAVERICK CITY MUSIC & KIRK FRANKLIN
QUAVO & TAKEOFF
WANMOR
Best Collaboration
BIG ENERGY (REMIX) — LATTO & MARIAH CAREY FEAT. DJ KHALED
BOY’S A LIAR PT. 2 — PINKPANTHERESS & ICE SPICE
CALL ME EVERY DAY — CHRIS BROWN FEAT. WIZKID
CAN’T STOP WON’T STOP — KING COMBS FEAT. KODAK BLACK
CREEPIN’ — METRO BOOMIN, THE WEEKND & 21 SAVAGE
F.N.F. (LET’S GO) — HITKIDD & GLORILLA
TOMORROW 2 — GLORILLA & CARDI B
WAIT FOR U — FUTURE FEAT. DRAKE & TEMS (WINNER)
Best Female Hip-Hop Artist
CARDI B
COI LERAY
GLORILLA
ICE SPICE
LATTO (WINNER)
MEGAN THEE STALLION
NICKI MINAJ
Best Male Hip-Hop Artist
21 SAVAGE
DRAKE
FUTURE
J. COLE
JACK HARLOW
KENDRICK LAMAR (WINNER)
LIL BABY
Video of the Year
WE (WARM EMBRACE) — CHRIS BROWN
2 MILLION UP — PEEZY, JEEZY & REAL BOSTON RICHEY FEAT. ROB49
ABOUT DAMN TIME — LIZZO
BAD HABIT — STEVE LACY
FIRST CLASS — JACK HARLOW
KILL BILL — SZA (WINNER)
TOMORROW 2 — GLORILLA & CARDI B
Video Director of the Year
A$AP ROCKY FOR AWGE
BENNY BOOM
BURNA BOY
COLE BENNETT
DAVE FREE & KENDRICK LAMAR
DIRECTOR X
TEYANA “SPIKE TEY” TAYLOR (WINNER)
Best New Artist
AMBRÉ
COCO JONES (WINNER)
DOECHII
FLO
GLORILLA
ICE SPICE
LOLA BROOKE
Dr. Bobby Jones Best Gospel/Inspirational Award
BLESS ME — MAVERICK CITY MUSIC & KIRK FRANKLIN (WINNER)
FINISHED (LIVE) — TAMELA MANN
I’VE GOT JOY — CECE WINANS
KINGDOM — MAVERICK CITY MUSIC & KIRK FRANKLIN FEAT. NAOMI RAINE & CHANDLER MOORE
NEW — TYE TRIBBETT
ONE MOMENT FROM GLORY — YOLANDA ADAMS
THE BETTER BENEDICTION (PT.2) — PJ MORTON FEAT. LISA KNOWLES-SMITH, LE’ANDRIA JOHNSON, KEKE WYATT, KIERRA SHEARD & TASHA COBBS LEONARD
Viewer’s Choice Award
ABOUT DAMN TIME — LIZZO
BREAK MY SOUL — BEYONCÉ (WINNER)
FIRST CLASS — JACK HARLOW
JIMMY COOKS DRAKE FEAT — 21 SAVAGE
KILL BILL — SZA
LAST LAST — BURNA BOY
SUPER FREAKY GIRL — NICKI MINAJ
WAIT FOR U — FUTURE FEAT. DRAKE & TEMS
Best International Act
AYA NAKAMURA (FRANCE)
AYRA STARR (NIGERIA)
BURNA BOY (NIGERIA) (WINNER)
CENTRAL CEE (U.K.)
ELLA MAI (U.K.)
K.O (SOUTH AFRICA)
L7NNON (BRAZIL)
STORMZY (UK)
TIAKOLA (FRANCE)
UNCLE WAFFLES (SWAZILAND)
BET Her
ABOUT DAMN TIME — LIZZO
BOY’S A LIAR PT. 2 — PINKPANTHERESS & ICE SPICE
BREAK MY SOUL — BEYONCÉ (WINNER)
HER — MEGAN THEE STALLION
LIFT ME UP BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER – MUSIC FROM AND INSPIRED BY -— RIHANNA & LUDWIG GÖRANSSON
PLAYERS — COI LERAY
SPECIAL — LIZZO
Best Movie
BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER (WINNER)
CREED 3
EMANCIPATION
NOPE
THE WOMAN KING
TILL
WHITNEY HOUSTON: I WANNA DANCE WITH SOMEBODY
Best Actor
AMIN JOSEPH
BRIAN TYREE HENRY
DAMSON IDRIS (WINNER)
DANIEL KALUUYA
DEMETRIUS ‘LIL MEECH’ FLENORY JR.
DONALD GLOVER
MICHAEL B. JORDAN
Best Actress
ANGELA BASSETT (WINNER)
COCO JONES
JANELLE JAMES
JANELLE MONÁE
KEKE PALMER
VIOLA DAVIS
ZENDAYA
YoungStars Award
AKIRA AKBAR
ALAYA HIGH
DEMI SINGLETON
GENESIS DENISE
MARSAI MARTIN (WINNER)
THADDEUS J. MIXSON
YOUNG DYLAN
Sportswoman of the Year Award
ALEXIS MORRIS
ALLYSON FELIX
ANGEL REESE (WINNER)
CANDACE PARKER
NAOMI OSAKA
SERENA WILLIAMS
SHA’CARRI RICHARDSON
Sportsman of the Year Award
AARON JUDGE
BUBBA WALLACE
GERVONTA DAVIS
JALEN HURTS (WINNER)
LEBRON JAMES
PATRICK MAHOMES
STEPHEN CURRY