Lagos to Paris, Capetown to New York we’ve zigzagged the continent and the globe (via Instagram) and in no particular order, see our 10 most stylish looks of the past week.

Tansey Coetzee

Sharon Ooja Egwurube

Shudufhadzo Musida

Chioma Ikokwu

Yemisi Abraham

Rita Dominic

Cynthia Nwadiora

Adebayo Oke-Lawal

Mapaseka Koetle -Nyokong

Olomide Didi