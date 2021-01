Lagos to Paris, Capetown to New York we’ve zigzagged the continent and the globe (via Instagram) and in no particular order, see our 10 most stylish looks of the past week.

Toke Makinwa

Erica Nlewedim

Powede Awujo

Olomide Didi

Buhle Samuels

Dénola Grey

Idia Aisien

Esther Biade

Joy Kendi

Abisola Kola-Daisi