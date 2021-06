Lagos to Paris, Cape Town to New York, we’ve zigzagged the continent and the globe (via Instagram) and in no particular order, see our 10 most stylish looks of the past week.

Dakore Egbuson-Akande

Sika Osei

Nana Akua Addo

Bonang Matheba

Chioma Ikokwu

Hamisa Mobetto

Nancy Isime

Moozlie

Lilo Aderogba

Nasiphi Ngcwabe