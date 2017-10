Nexus exciting promos ends today, hurry now to Nexus brand store at Allen Avenue Ikeja, Lagos or any of the Nexus Brand stores in Kano, Ibadan and Port Harcourt to get yours…

Buy a Nexus Freezer and get a Toaster or an Oven for free…

Follow @nexusappliances @govtybaba for more information.

——————————————————————————————————————-Sponsored Content