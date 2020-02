Lagos to Paris, Capetown to New York we’ve zigzagged the continent and the globe (via Instagram) and in no particular order, see our 10 most stylish looks of the past week.

PS: Don’t forget to vote for your faves in the poll below!

Ebuka Obi-Uchendu

Juliette Foxx

Ayanda Thabethe

Sam Adegoke

Bisola Aiyeola

Lisa Folawiyo

Angel Obasi

Julie Olanipekun

Beverly Osu

Bonang Matheba