Lagos to Paris, Capetown to New York we’ve zigzagged the continent and the globe (via Instagram) and in no particular order, see our 10 most stylish looks of the past week.

Wathoni Anyansi

Omotola Jalade-Ekeinde

Erica Nlewedim

Juliette Foxx

Anelisa Mangcu

Lungile Thabethe

Sharon Ooja

Toke Makinwa

Alma Rex-Ezonfade

Fade Ogunro