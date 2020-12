Lagos to Paris, Capetown to New York we’ve zigzagged the continent and the globe (via Instagram) and in no particular order, see our 10 most stylish looks of the past week.

Debbie Beeko

Mercy Eke

Kefilwe Mabote

Delphine Onyii Okoronkwo

Toke Makinwa

Sharon Ooja Egwurube

Bisi Akins

Akin Faminu

Seyi Shay

Wofai Fada